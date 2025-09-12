5주만에 다시 상승 폭 커진 서울 아파트값

성동 등 비규제지역 상승 두드러져
6·27 대출 규제 이후 주춤하는 흐름을 보이던 서울 아파트 가격 오름세가 5주 만에 다시 강해졌다.
11일 한국부동산원이 발표한 9월 둘째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트값이 전주(0.08%) 대비 0.09% 상승했다. 6·27 대출 규제 이후 8월 첫째 주 상승 폭이 0.12%에서 0.14%로 확대된 것을 제외하고는 상승 폭이 계속해서 감소 추세였는데, 다시 상승 폭을 키운 것이다. 이번 동향은 9·7 주택공급 확대방안 발표 다음 날인 8일 조사돼 대책 영향이 본격적으로 반영되지는 않은 것으로 보인다.
구별로는 비규제지역인 성동(0.2→0.27%), 광진(0.14→0.2%), 마포구(0.12→0.17%)의 상승 폭 확대가 두드러졌다. 강남권에서도 강남(0.09→0.15%), 서초구(0.13→0.14%)에서 전주 대비 상승 폭이 확대됐다. 수도권 전체는 서울의 상승세 영향으로 전주 0.02%에서 이번 주 0.03%로 상승 폭이 커졌다. 경기 아파트 가격은 0% 변동률로 보합이 유지됐고, 인천은 하락(―0.04%)에서 보합으로 전환됐다. 3주 연속 보합을 유지하던 전국 아파트 가격도 전주 대비 0.01% 상승했다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
