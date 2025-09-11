동아일보

광명뉴타운 마지막 민간분양… ‘역세권’ 자이 VS ‘4300가구’ 힐스테이트 경쟁

  • 입력 2025년 9월 11일 10시 19분

철산역 자이 투시도
광명시는 서울과 맞닿은 대표적인 준서울 지역으로 수요자들 관심이 높다. 특히 광명뉴타운 ‘최대어’ 격인 광명12R구역과 광명11R구역이 하반기 분양 소식을 전하면서 시장 주목을 받고 있다.

두 구역은 지리적으로 인접해 있고 모두 1군 건설사 브랜드 대단지 아파트로 조성된다. 각각 지하철 7호선 철산역과 광명사거리역을 낀 초역세권 단지면서 공급 가구수와 주택형이 비슷해 맞대결 구도가 예상된다.

광명시 주택시장은 상승 흐름을 보이고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 상반기 광명시 아파트 매매 거래량은 1966건으로 전년 동기(1334건) 대비 47.4% 늘었다. 한국부동산원 통계에 따르면 7월 아파트값은 0.89% 올라 수도권 평균(0.43%)을 웃돌았다.

실거래가도 오름세다. 2027년 10월 입주 예정인 광명 롯데캐슬 시그니처 전용 59㎡는 지난 8월 10억800만 원에 거래됐고, 올해 5월 입주한 철산자이 더 헤리티지 전용 59㎡는 지난 6월 12억5700만 원에 거래됐다. 연초 10억 원대 초반에서 2억 원 이상 상승했다.

이 같은 상황에서 하반기에는 광명뉴타운 마지막 민간분양이 진행된다.

광명12R구역 ‘철산역 자이’는 GS건설이 시공하며 지하 7층~지상 29층, 19개 동, 총 2045가구 규모다. 이 가운데 전용 39~84㎡ 650가구가 일반분양 물량이다. 단지는 철산역 도보 5분 거리에 위치해 있고 철산로데오거리 상권과 시청·법원·세무서 등 행정기관, 학원가, 의료·금융시설이 인접해 있다. 철산동에 자리한 유일한 뉴타운 단지라는 점에서 상징성이 크고 교육·행정 중심지에 위치한 입지적 장점이 부각된다.

광명11R구역에서는 ‘힐스테이트 광명(가칭)’이 분양을 앞뒀다. 현대건설이 시공하며 지하 5층~지상 42층, 25개 동, 총 4291가구 규모다. 이 가운데 전용 39~84㎡ 652가구가 일반분양으로 공급된다. 광명뉴타운에서 가장 큰 매머드급 단지로 지하철 광명사거리역을 도보로 이용할 수 있다. 대규모 커뮤니티 시설과 상업시설이 함께 조성될 예정이고 뉴타운 내 최대 규모 단지라는 점에서 향후 지역 내 랜드마크 역할이 예상된다.

두 단지의 입지는 비슷하지만 성격에는 차이가 있다. 광명사거리역 일대는 교통과 전통 시장을 중심으로 한 생활 중심지인 반면, 철산역 일대는 행정·교육·상업 시설이 집적된 광명 행정·교육 중심지로 평가된다.

한편 광명뉴타운은 2009년 말 재정비촉진계획 고시 이후 11개 구역에서 개발이 추진됐다. 이 가운데 5개 구역이 입주를 완료했고 광명2구역(트리우스 광명 3344가구), 광명14구역(광명 푸르지오 포레나 1187가구) 등이 포함된다. 현재는 광명4구역(광명 센트럴 아이파크 1957가구), 광명5구역(광명 자이 힐스테이트 SK뷰 2878가구) 등 4개 구역이 공사 중이다. 이번 12R·11R 분양으로 광명뉴타운 민간 공급은 마무리된다.

황소영 기자 fangso@donga.com
