대만 첫발 내딛는 현대백화점… ‘K패션 브랜드’ 팝업스토어 연다

현대백화점 ‘더현대 글로벌’, 신광미츠코시 백화점서 팝업스토어 운영
통관부터 매장 운영까지 지원… 중소 브랜드의 해외 진출 교두보 역할
K콘텐츠 인기 타고 현지 2030세대 공략 본격화
일본 정규 매장 개점 이어 글로벌 확장 가속
현대백화점이 ‘더현대 글로벌’ 브랜드 확장에 속도를 내고 있다. 일본에서 정식 매장을 오픈한 데 이어 이번에는 대만의 대표적인 백화점에서 팝업스토어를 열며 발걸음을 넓힌 것이다. 국내 백화점이 대만에 팝업스토어를 여는 것은 이번이 처음이다. ‘더현대 글로벌’은 경쟁력 있는 토종 브랜드를 선별해 해외 유명 유통 채널에서 소개하는 플랫폼이다. 현대백화점이 통관(해외 물류와 세관 절차)부터 현지 리테일 협상까지 직접 관리하면서 브랜드들이 상대적으로 손쉽게 해외에 진출할 수 있도록 돕는 구조다.
현대백화점은 10일 오는 10월 1일부터 12월 25일까지 약 3개월간 타이베이 신광미츠코시 백화점 신이 플레이스 A11점에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다. 이에 앞서 지난 5일에는 신광미츠코시 백화점과 공식 협약을 체결하며 준비에 나섰다.
신광미츠코시는 타이베이, 타오위안, 타이중 등 대만 주요 도시에 15개 점포를 운영하고 있으며, 연간 방문객 수는 약 1억 명에 달한다. 이번 팝업스토어는 고객 유입이 많은 A11점 1층 정문 근처 86㎡(약 26평) 규모로 마련되며, 11개 브랜드가 순차적으로 소개될 예정이다. 참여 브랜드로는 뉴욕과 상하이에서도 팝업스토어를 운영한 패션 브랜드 ‘스탠드 오일’, 남녀 공용 화장품을 내세운 ‘라카’, 20~30대 고객층에 인기가 높은 ‘인사일런스’ 등이 있다.
대만 현지에서의 한류(한국 대중문화) 열풍은 이번 진출 배경과도 맞닿아 있다. K드라마는 대만 OTT(온라인 동영상 서비스)에서 높은 순위를 기록하고, 젊은 세대를 중심으로 K팝 소비도 활발하다. 한국국제문화교류진흥원 조사에 따르면 지난 4월 대만 넷플릭스 TV 프로그램 부문 톱10 중 3편을 한국 작품이 차지했다. 한류 아이돌 팬덤도 두터워 한국 브랜드에 대한 수요가 점차 커지는 상황이다.
현대백화점은 이번 팝업스토어를 시작으로 대만 시장 공략을 강화할 방침이다. 내년 하반기에는 타이중과 타이난 등 주요 도시로 팝업스토어 운영을 확대하는 방안도 검토 중이다.
현대백화점 관계자는 “더현대 글로벌의 대만 진출은 K브랜드가 현지에서 자리 잡는 확실한 기회가 될 것이다. 앞으로도 다양한 해외 유통 모델을 개발해 브랜드의 글로벌 도약을 지원하겠다”고 말했다.
현대백화점은 오는 19일 일본 도쿄 파르코 시부야점에 ‘더현대 글로벌’ 정규 매장 1호점을 선보일 예정이다. 작은 규모의 팝업 이벤트를 넘어 정식 매장을 열어 한국 브랜드를 지속적으로 알리는 첫 사례가 될 전망이다.
