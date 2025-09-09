에릭 트럼프 “한국, 아시아 가상자산 시장에서 독보적 경쟁력”

“한국은 아시아에서 독보적인 가상자산 경쟁력을 갖췄습니다. 시장 규모도 미국에 이어 두 번째로 큽니다.”
도널드 트럼프 미국 대통령의 차남인 에릭 트럼프는 9일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 ‘업비트 D 컨퍼런스’(UDC)에서 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)의 질문에 이 같이 답했다. 그는 비트코인 채굴 업체인 아메리칸비트코인의 공동 창립자이자 최고전략책임자(CSO)다. 트럼프 일가 부동산 사업을 운영하는 트럼프그룹의 부사장이기도 하다. 에릭 트럼프와 윤 CBIO의 대담은 화상 연결을 통해 진행됐다.
에릭 트럼프는 ‘한국이 아시아의 가상자산 수도가 될 수 있겠냐’는 윤 CBIO의 질문에 “한국의 의지에 달려 있다”며 “전통적인 금융인들을 설득하는 일은 쉽지 않겠지만, 이들이 받아들이지 않더라도 이미 흐름은 시작됐다”며 “미국을 보고 한국도 (가상자산에) 적극적으로 뛰어들기를 바란다”고 설명했다.
그는 국내에서 신규 부동산 프로젝트를 검토 중이라는 소식도 알렸다. 그는 “현재 서울에 6개의 빌딩을 갖고 있는데 몇 가지 큰 (부동산 투자) 기회를 살펴보고 있다”며 “한국에서 우리의 이름(트럼프)을 다시 보게 될 것”이라고 자신했다.
UDC는 가상자산 거래소 1위인 업비트의 운영사인 두나무가 2018년부터 매년 개최하고 있는 블록체인 컨퍼런스다. 이번 행사에는 에릭 트럼프뿐 아니라 패트릭 맥헨리 전 미국 하원 금융서비스위원회 의장, 로스 에드워드 리플 글로벌 금융기관 담당 시니어 디렉터 등 다수의 가상자산 전문가들이 참석했다.
