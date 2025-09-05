‘제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회’ 13일 개최

더 시에나 그룹이 오는 13일 경기 광주에 있는 더 시에나 서울 컨트리클럽(구 중부CC)에서 ‘제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회’를 개최한다고 밝혔다.
대회는 더 시에나 그룹 VIP를 대상으로 진행되는 자선 골프대회다. 더 시에나 그룹이 지난 8월 중부CC 인수해 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽’으로 새롭게 출범한 후 열리는 첫 공식 행사다. 박인비 프로를 포함한 국내외 정상급 프로 골퍼와의 만남을 비롯해, 기부를 통해 따뜻한 마음을 나누고자 하는 행사의 취지를 이어간다. 후원금 및 참가비 전액은 전 세계 전쟁 난민과 고아를 위한 구호 활동에 사용될 예정이다.
프로그램에는 더 시에나 라이프 후원 선수인 박인비, 유현주, 김지영 프로를 포함해 유소연, 최나연 프로가 함께한다. 프로그램은 ‘원포인트 레슨’, ‘프로를 이겨라’ 챌린지, 만찬과 토크콘서트, 기념사진 촬영 등이다.
총 2억 원 상당의 상금과 경품도 준비돼 있다. 홀인원 1등에게는 더 시에나 프리모 호텔 풀빌라 숙박권이 증정되며, 이외에도 스웨덴 프리미엄 브랜드 덕시아나 침대, 고급 세단 등이 준비된다.
박인비 프로는 “올해도 더 시에나의 앰배서더로 의미 있는 자선 골프대회에 함께 할 수 있어 매우 기쁘다”며 “벙커와 수목 등 아름다운 자연을 즐기며 골프의 진정한 매력을 느낄 수 있을 것”이라고 기대를 전했다.
더 시에나 그룹 관계자는 “이번 제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회는 기부라는 가치를 공유할 수 있는 장일 뿐만 아니라, 더 시에나 서울CC를 선보일 수 있는 기회여서 더욱 뜻깊다”라며 “앞으로 더 시에나 컨트리클럽은 고품격 골프 문화를 경험할 수 있는 상징적인 명품 구장으로 도약할 것”이라고 밝혔다.
