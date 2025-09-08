에이치피오 덴프스, 올리브영 대표 유산균 브랜드로 자리매김

건강기능식품 전문기업 에이치피오(H. PIO)의 덴프스(Denps)가 올리브영에서 눈에 띄는 성장세를 이어가며, 9월 ‘올영픽(P!ck)’ 제품으로 선정됐다.
덴프스의 대표 제품 ‘덴마크 유산균이야기’는 2023년 올리브영 첫 입점 이후 현재까지 누적 판매량 26만 개를 기록했으며, 2025년 상반기 기준 매출은 전년 동기 대비 205% 성장했다. 여성 특화 제품인 ‘덴마크 유산균이야기 우먼’은 월평균 판매량이 전년 대비 479% 증가하며 브랜드 성장을 주도하고 있다.
덴프스는 제품 라인업 확장에도 주력하고 있다. 최근에는 구강 내 유해균 억제와 유익균 보충 돕는 신개념 구강 유산균 ‘덴마크 유산균이야기 덴티’를 올리브영 전국 1,000여 개 매장에 단독 론칭하며 시장 영역을 넓혔다.
이 같은 성과를 바탕으로 ‘덴마크 유산균이야기’와 ‘덴마크 유산균이야기 우먼’이 9월 올영픽(P!ck)에 선정됐다. 올영픽은 올리브영 MD가 매월 소비자 수요와 인기도를 기준으로 직접 선정하는 프로모션으로, 선정 제품은 행사 기간 동안 단독 기획 혜택으로 제공된다.
덴프스 관계자는 “올리브영에서의 성과는 덴프스 유산균 제품이 소비자에게 신뢰받고 있음을 보여준다”며 “올해 1월부터 9월까지 총 5차례 연속 올영픽에 선정된 것은 올리브영 내 프리미엄 유산균 브랜드로 자리매김했다는 의미”라고 말했다. 이어 “앞으로도 올리브영과의 협업을 확대해 브랜드 인지도를 강화하고, 차별화된 유산균 솔루션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
