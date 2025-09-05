‘민생회복 쿠폰’ 미끼 문자 누르지 마세요

‘받으러 가기’ 누르면 개인정보 유출
방송통신위원회가 이달 중 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 앞두고 관련 내용을 사칭해 불법 도박 사이트 등으로 유도하는 ‘미끼문자’ 피해주의보를 4일 발령했다.
2차 지급 앞두고 피해주의보 발령
방통위에 따르면 ‘민생회복 쿠폰 도착 안내…지금 받으러 가기’ 등의 문자메시지와 함께 특정 사이트로 바로 연결되는 주소를 누르게 하는 경우가 대표적 불법 스팸 사례다.
방통위는 출처가 불분명한 문자에 포함된 인터넷주소(URL)는 누르지 않고 전화를 받지 않도록 주의를 당부했다. 문자에 포함된 URL을 눌러 정부기관 등을 위장한 가짜 사이트에 접속하면 개인정보·금융정보 탈취를 위한 프로그램과 앱이 설치돼 무단 송금 및 휴대폰 원격 제어 등의 추가 피해로 이어질 수 있다.
의심스러운 문자는 카카오톡 ‘보호나라’ 채널에 해당 문자를 복사·붙여넣기 해 정상 문자인지 여부를 우선 확인하는 것이 안전하다고 조언한다.
장은지 기자 jej@donga.com
