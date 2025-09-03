롯데웰푸드, ‘빠삐코’ 디자인 공모전 개최… “출시 44주년 맞아 소비자와 소통”

소비자 참여로 브랜드에 새바람
1000만 원 규모 상금, 1등에 500만 원
최종 선정 디자인 실제 제품에 적용 적극 검토
우수작·참여자 모두에게 다양한 혜택 제공
롯데웰푸드는 3일 패키지 디자인 아이디어 공모전 ‘빠삐코 NEW LOOK 공모전’을 진행한다고 밝혔다. 올해로 출시 44주년을 맞이한 빠삐코의 패키지를 대대적으로 변경하기 위해 소비자 아이디어를 반영하는 방식으로 기획됐다. 이번 공모전은 참신한 디자인으로 젊은 층의 관심을 끌고, 소통을 확장하려는 브랜드 전략의 일환이다.
공모전에는 빠삐코를 사랑하는 소비자 누구나 참여할 수 있다. 롯데웰푸드 공모전 안내 페이지에서 템플릿을 내려받아 직접 만든 디자인을 제출하면 된다. 응모 기간은 9월 21일까지며, 내부 심사를 통해 우수 후보작 3점을 9월 29일 발표한다. 이후 소비자 투표(10월 15일까지)와 내부 심사를 거쳐 최종 수상작을 10월 23일 공개한다. 최종 선정 디자인은 실제 빠삐코 패키지 적용을 검토해, 아이디어 실현의 특별한 기회도 제공된다.
상금은 총 1000만 원 규모로, 1등 500만 원 등 후보작 순위별 차등 지급된다. 4위와 5위에는 각 30만 원, ‘가장 유머러스한 작품’과 ‘가장 귀여운 작품’에는 각 20만 원의 특별상(빠삐코상)이 수여된다. 우수작 투표에 참여한 소비자 100명에게는 1만 원권 롯데모바일 교환권이 추첨을 통해 증정된다.
공모전 관련 정보와 안내는 롯데웰푸드 공식 빙과 인스타그램에서 확인할 수 있다. 롯데웰푸드는 지난해에도 소비자 참여형 캠페인 ‘행복한 몽쉘을 찾습니다’를 성공적으로 진행했고, 이를 기반으로 글로벌 마케팅 시상식에서 수상한 바 있어 이번 공모전에도 기대를 모은다.
롯데웰푸드 관계자는 “소비자들의 독창적이고 재치 있는 디자인이 빠삐코 브랜드에 새로운 에너지를 불어넣을 것”이라고 밝혔다.
댓글 0