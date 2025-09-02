국토부, 신탁 전세사기 피해주택 첫 매입…대구 다세대 16가구

국토교통부는 신탁사기 피해주택 중 처음으로 대구 북구 소재 다세대주택 16채에 대한 매입절차를 완료했다고 2일 밝혔다.
신탁 전세사기는 집주인이 담보대출 등을 받기 위해 건물 소유권을 신탁회사에 넘긴 상태에서 이를 숨기고 세입자와 전월세 계약을 맺는 경우를 말한다. 이 경우 계약 자체가 법적 효력이 없기 때문에 다른 전세사기 사건과 달리 법원 경매 등을 통해 구제받는 것이 불가능하다. 따라서 한국토지주택공사(LH) 등 공공주택사업자가 신탁사기 피해주택을 매입하기 위해 소유권을 가진 신탁회사 등과 가격·계약조건 등 개별 협의를 거쳐야 구제가 가능하다. 이처럼 개별 협의를 거친 첫 사례가 나온 것이다.
국토부에 따르면 지난달 26일 기준 전세사기 피해자로부터 신탁 전세사기 피해를 포함해 총 1만6122건의 피해주택 매입 사전협의 요청이 들어왔다. 이 중 9217건은 현장조사 등 매입 심의가 완료돼 피해자에게도 매입이 가능하다는 사실이 통보됐다. 현재까지 협의·경매 등을 통해 매입한 피해주택은 총 1924채다.
댓글 0