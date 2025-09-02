SK하이닉스, 성과급 1인당 1억 이상 받는다

노사, 영업이익 10% 지급 합의
SK하이닉스 노사가 연간 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하는 데 합의했다. 기본급의 1000%로 정해져 있던 성과급 지급 한도 폐지도 잠정 합의했다. 이번 방안이 확정되면 SK하이닉스 직원 한 사람당 받는 연간 성과급이 1억 원을 넘길 수 있다는 예측이 나온다.
‘연봉의 최대 1000%’ 상한도 폐지
1일 업계에 따르면 SK하이닉스 전임직(생산직) 노조는 이날 오전 이 같은 내용의 ‘2025년 임금교섭 잠정합의안’을 마련하고, 오후에 이천과 청주캠퍼스에서 구성원 대상 설명에 나섰다. 잠정안은 찬반 투표 등을 거쳐 이번 주 중 확정될 것으로 전망된다.
이번 합의안은 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 삼아 당해 연도에 80%를 지급하고, 이후 2년간 10%씩 분할 지급하는 것이 주요 내용이다. 기존에 있던 ‘연봉의 최대 1000%’ 성과급 상한도 사라졌다. 이는 10년 동안 적용된다. 기본급 인상률은 6%다.
증권가에서는 올해 SK하이닉스의 영업이익을 37조 원 수준으로 예상하고 있다. 이런 전망치가 현실화되면 3조7000억 원을 성과급 재원으로 쓸 수 있다. SK하이닉스의 올 상반기(1∼6월) 기준 직원 수(3만3625명)로 이 금액을 나눠 단순 계산하면 직원 한 사람당 1억 원 이상의 성과급을 받을 수 있다.
SK하이닉스 노사는 11차 교섭까지 성과급 상한을 놓고 협상을 이어왔으나 합의점을 찾지 못했다. 사측이 성과급 상한을 1700%로 올리는 방안을 제시했으나 노조가 거부했다. 이에 최태원 SK그룹 회장까지 나서 “성과급 1700%에 만족하지 않는다고 들었는데 3000%, 5000%로 늘어나도 행복해지는 것은 아니다”라고 말하기도 했다.
이민아 기자 omg@donga.com
