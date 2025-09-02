한국핀테크지원센터-카카오뱅크, ‘핀넥트 챌린지’ 통해 우수 예비창업팀 12곳 선정

한국핀테크지원센터(이하 ‘센터’)와 카카오뱅크는 ‘핀넥트 챌린지’의 통합본선을 지난 달 29일 제주창조경제혁신센터 J-스페이스에서 성황리에 마무리했다고 밝혔다.
올해로 2년차를 맞은 ‘핀넥트 챌린지’는 금융 사회 안전망 구축과 지역 핀테크 창업 활성화를 위해 지난해부터 진행된 프로그램이다. 올해 4월 통합공고를 통해 110여 개 팀이 지원했으며, 전국 5개 권역별(서울권, 경기·인천·강원권, 충청권, 호남·제주권, 경상권) 지역 예선을 통과한 최종 12개 팀이 통합본선에 진출했다.
통합본선에 진출한 12개 팀은 개별 온라인 멘토링, 카카오 뱅크 실무자 특강 등을 통해 아이디어를 고도화했으며, 통합 본선에서 그에 대한 최종 발표 및 심사가 진행됐다.
심사 결과 △대상 ‘WelKome’ △우수상 ‘돌봄다리, ‘TILT’ △장려상 ‘공과금도 금이다’, ‘재빗’, ‘Klick’ △입상 ‘금쪽이’, ‘박민서’, ‘손PB’, ‘팜버디’, ‘필파이낸셜’, ‘호락호락’이 각각 차지했다. 대상으로 선정된 Welkome 팀은 외국인을 위한 한국 생활 원스톱 플랫폼을 소개했으며, 우수상으로 선정된 TILT 팀은 상속 사전 준비 서비스를, 돌봄다리 팀은 AI 기반 재가복지센터 통합 관리 솔루션을 제안했다.
이번 본선에서는 외국인 금융, 시니어 포용금융, 청년 자산관리, 소상공인 ESG 신용평가 등 다양한 일상 속 금융 문제 해결을 위한 아이디어들이 제시됐다. 수상 팀에는 대상 500만 원, 우수상 각 300만 원, 장려상 각 200만 원, 입상 각 100만 원 등 총 2,300만 원의 상금이 전달됐다. 또 FIN:NECT 통합 성과공유회 발표 및 네트워킹, 센터 창업지원사업 연계 등 다양한 특전도 제공될 예정이다.
관계자에 따르면, 이번 프로그램은 경기창조경제혁신센터, 글로벌핀테크산업진흥센터, 세종창조경제혁신센터, 전북창조경제혁신센터, 제주창조경제혁신센터 등 지역 협력기관과 긴밀한 협업으로 진행되어, 지역 창업과 핀테크 생태계 저변 확대에 기여했다.
한편, 한국핀테크지원센터와 카카오뱅크는 핀넥트 사업을 통해 3년째 핀테크 스타트업의 성장을 지원하고 있다. 초기 핀테크 스타트업을 위한 ‘핀넥트 이노베이션 스쿨’, 국내 핀테크 기업의 해외 진출을 지원하는 ‘핀넥트 글로벌’ 등 다양한 프로그램을 통해 핀테크 및 금융 생태계 조성에 기여하고 있다.
