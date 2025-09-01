국내 PC 절반 사용 윈도10, 내달 14일 지원 종료…보안공백 우려

10월 14일부로 마이크로소프트(MS)의 운영체제(OS)인 ‘윈도(Windows)10’ 기술 지원과 보안 업데이트가 종료됨에 따라 ‘보안 공백’에 대한 우려가 커지고 있다. 윈도 OS의 사용 비중이 압도적인 국내에서는 아직까지도 PC 10대 중 5대 이상이 10년 전 출시된 윈도10을 사용하고 있다. 문제는 국내 공공기관과 기업에서 사용하는 윈도10 PC가 사이버 위협의 ‘먹잇감’이 될 가능성이 작지 않다는 것이다.
1일 과학기술정보통신부에 따르면 한국인터넷진흥원(KISA)은 윈도10 지원 종료 대비 종합상황실을 설치하고 비상 대응에 들어갔다. 특히 공공기관, 초중고교 및 대학, 전국 PC방 등을 대상으로 윈도11로 업데이트하라는 안내를 확대하고 있다. 시장조사업체 스탯카운터에 따르면 올 7월 기준 국내의 윈도10 점유율은 56.6%, 윈도11은 42%로 집계됐다.
윈도11 업데이트가 필요한 이유는 보안 우려 때문이다. 10월 14일부터 윈도10 이용자는 그간 무료로 제공받은 신규 보안 갱신(보안 패치) 서비스를 받을 수 없다. 신종 바이러스와 악성코드 등이 등장해 취약점이 발견되더라도 보안 업데이트가 이뤄지지 않아 손쉽게 감염될 수 있다는 얘기다.
사용 중인 PC가 윈도11 설치가 어려운 구형 PC인 경우에는 PC를 교체하거나 MS의 기술 지원을 요청해야 한다. 대기업과 달리 중소기업과 소상공인의 경우 윈도11 업그레이드 필요성을 인지하지 못하거나 PC 교체 등 대응 역량이 부족한 것이 현실이다.
구형 윈도를 계속 사용할 경우 사이버 피해에 노출될 수 있다. 대표 사례로는 2017년 5월 전 세계 150개국을 강타한 ‘워너크라이’ 사태가 꼽힌다. 당시 랜섬웨어 워너크라이는 MS의 기술 지원이 종료된 윈도XP의 취약점을 공격했고, 전 세계 150개국에서 약 30만 대에 이르는 PC가 피해를 입었다.
