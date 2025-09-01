귀농 멘토들 “작물 부가가치 높여라”… K농업 현장 4만명 발길

[2025 A FARM SHOW]
농업 전공 청년-은퇴 앞둔 부부
부모님과 함께 강의 듣는 학생도
선배 농부들 초기 정착 노하우 전수… 행사장 찾은 가수 “평소 귀농 로망”
“농사지을 땅은 한정적이잖아요? ‘가공식품으로 부가가치를 높여야겠다’ 생각하니 2년 차부터 수익이 2∼3배 올랐습니다.”
지난달 30일 서울 서초구 aT센터 1전시회장. 행사 이틀째에 접어든 ‘2025 A FARM SHOW(에이팜쇼)’에서는 ‘고추와 구기자 농사로 꿈을 키우다’라는 주제로 귀농인 유튜버 ‘청양참동TV’ 박우주 대표의 강연이 한창이었다. 이날 강연장에는 농업을 전공한 청년부터 은퇴를 앞둔 부부까지 수십 명의 예비 창농인이 앉아 있었다. 일부 학생들은 부모님과 함께 와서 강의에 집중했다.
박 대표는 2018년 퇴사 후 정착한 충남 청양군은 연고가 전혀 없었고, 부모님도 농사와는 무관했다고 했다. 박 대표는 “저의 이야기를 들으면 ‘이 사람도 귀농을 했는데 나는 더 잘할 수 있겠다’는 자신감이 생기실 것”이라며 ‘초보 농부’일 때는 지역 특산물에 집중하고 부가가치를 고민하라고 조언했다.
사흘간 진행된 이번 행사에서는 창농을 준비하는 예비 농업인을 위한 귀농, 귀촌, 농촌 유학과 관련된 각종 강연과 전시가 약 350개 부스에서 마련돼 총 4만여 명의 관람객이 몰렸다. 최근 K푸드의 세계적인 관심을 반영하듯 시장성 높은 작물이나 유통 판로 개척 등에 대한 창농인들의 질문이 행사장 곳곳에서 쏟아졌다.
● “한꺼번에 많이 말고 하나씩 차근히” ‘선배 농부’의 조언
올해 에이팜쇼는 특히 ‘선배 농부’들이 정착 지역과 재배 작물 고르는 법, 지역 원주민과 융화되는 법 등 다양한 노하우를 알려줘 주목을 받았다. 109만 구독자를 보유하고 있는 양봉 유튜버 ‘프응TV’ 김국연 대표도 이날 연사로 나섰다. 양봉을 시작하고 싶다는 5년 차 농부 관람객의 질문에 김 대표는 “겨울 벌이 초기 비용은 싸지만 초보자들이 운영하기에는 어렵다”며 “4월에 벌을 사서 5월에 한 번 결과물을 내 보고, 그 이후로 더 나아갈지 정했으면 한다”고 조언했다.
31일에는 또 다른 귀농·귀촌 유튜버 ‘달그닥TV’의 육명수 이미옥 대표가 연단에 올라 초기 정착 지역을 결정하는 노하우를 전수했다. 육 대표가 “무조건 싸거나 주변 연고가 있는 곳이 능사는 아니다”라며 “(농산물 판매) 유통 구조와 판로가 지역 내 있는지 확인하고, 라이프 스타일을 고려해 집의 위치를 정해야 한다”고 설명했다.
강연 이후에도 관람객으로부터 구체적인 재배 시점, 지원금 절차 등 다양한 질문이 이어졌다. 경기 평택시에서 작은 텃밭을 가꾸고 있다는 김상희 씨(51)는 “적성에 맞으면 은퇴 후 귀촌할 생각으로 구경 왔는데, 지역 특산물이나 빈집 정보 사이트 등 다양한 정보를 얻어 간다”고 전했다.
● 트로트 가수도 “귀농 로망… 에이팜쇼 유익해”
지자체별 귀농·귀촌 설명회도 종일 이어졌다. 충북 지역 귀농·귀촌 상담 부스에는 단양 마늘, 충주 자두 등 다양한 특산물이 전시됐다. 광역 단위 통합 홍보관을 최초로 선보인 충남도는 태안국제원예치유박람회, 지역 전통주, 귀농 정보 등 다양한 테마 부스를 운영했다. 전북도는 설명회를 통해 전북 지역으로 귀촌할 시 농업을 넘어 반려동물 산업, 종자생명 산업, 주류 산업 등 다양한 분야에서 일할 수 있다는 점 등을 강조했다. 행정안전부 ‘청년 마을’ 부스에는 귀촌을 고민하는 청년들이 몰렸다. 농축산 특화 대학인 연암대는 무인 자동화 수직농장의 일종인 그린테크이노베이션센터 등 각종 스마트팜 기술을 선보였다.
행사장을 찾은 김영환 충북도지사는 “귀농·귀촌은 인구 감소 농촌 지역을 살릴 수 있는 중요한 해법이자 대안”이라며 “앞으로도 충북을 명실상부한 귀농·귀촌의 최적지로 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.
아들 내외와 충북 음성으로 귀촌을 계획 중인 한철동 씨(81)는 “상담을 통해 지역 특산물인 복숭아 농사를 짓기로 결정했다”고 답했다. 전북으로 귀농을 고민 중이라는 임소영 씨(45)는 “지역 관련 정보뿐 아니라 스마트팜과 관련 농기계에 대한 정보까지 얻어 유익했다”고 전했다.
트로트 가수 박군(39)도 관람객으로 에이팜쇼를 찾았다. 박 씨는 “평소 아내와 귀농에 대한 로망을 가졌는데, 직접 귀농에 필요한 최신 장비나 농법에 대한 설명을 들을 수 있어 유익했다”고 전했다. 이어 그는 “우리 농민들의 노력과 결실이 모여 지금의 K푸드가 세계인의 입맛을 사로잡게 됐다. 대한민국 국민으로서 매우 자랑스럽다”고 전했다.
