月6만원에 대중교통 20만원까지 이용… 아동수당 7→8세 확대

[2026년 예산안] 실생활 지원 사업 Q&A
지방 중소기업-산업단지 근로자에 점심 식사비 月4만원 한도 지원
지방 中企 청년에 2년간 280만원… 노인 고용 장려금 月30만원 신설
야간 아동돌봄 140곳 늘려 300곳… 육아 근로단축 月250만원까지 지원
내년부터 지방 산업단지나 일부 중소기업 근로자는 월 4만 원가량의 식비를 지원받을 수 있다. 월 5만∼6만 원으로 전국 지하철·버스를 최대 20만 원까지 이용할 수 있는 대중교통 정액 패스가 도입되고, 연 소득 6000만 원 이하의 청년이 매달 50만 원을 내면 3년 뒤 최대 2200만 원의 목돈을 마련할 수 있는 적금 상품도 출시된다. 내년 예산안에 담긴 실생활 지원 사업의 주요 내용을 문답(Q&A) 형태로 정리했다.
―이제 직장인도 ‘천 원의 아침밥’을 먹을 수 있나.
“지역 소재 산업단지와 중소기업에서 일하는 근로자들을 대상으로 ‘직장인 든든한 한 끼 시범사업’이 실시된다. 구체적인 대상 지역은 인구감소지역 여부, 지역 내 산단 규모 등을 종합 고려해 선정할 예정이다. ‘천 원의 아침밥’은 기업과 지방자치단체가 각각 1000원을, 정부가 2000원을 지원해 5000원 상당의 백반이나 샌드위치 등을 1000원만 내고 먹을 수 있도록 하는 사업이다. 근로지 내 외식 업종에서 점심 결제 금액의 20%(월 4만 원 한도)를 지원하는 ‘든든한 점심밥’의 경우 근로자가 개인카드를 사용하면 신용카드사가 정산 과정에서 지원 금액을 제외하는 방식 등이 활용될 예정이다.”
―새로 도입될 ‘대중교통 정액 패스’는 무엇인가.
“월 최대 6만2000원을 내면 20만 원 한도로 전국의 버스나 지하철 등 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있도록 한 제도다. 청년·노인·다자녀·저소득자는 5만5000원, 일반인은 6만2000원을 부담하면 된다. 수도권광역급행철도(GTX)와 광역버스를 포함하면 부담 비용은 각각 9만 원, 10만 원으로 오른다.”
―아동수당 등은 어떻게 달라지나.
“월 10만 원을 주는 아동수당 지급 연령이 만 7세 이하에서 만 8세 이하로 확대된다. 비수도권과 인구감소지역은 각각 5000원, 2만 원씩 더 받는다. 해당 지역에서 아동수당을 지역사랑상품권으로 받을 경우 지급액이 월 최대 13만 원까지 커진다. 아이돌봄 지원 대상은 중위소득 200%(올해 3인 가구 기준 월 1005만 원)에서 250%(월 1256만 원)까지 확대되고, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 둔 근로자를 대상으로 하는 육아기 근로시간 단축급여 지원 상한액도 월 220만 원에서 최대 250만 원으로 인상된다.”
―야간 아동돌봄 서비스도 확대되나.
“오후 10시까지 아동을 케어하는 지역아동센터는 전국 160곳에서 140개를 늘려 300곳으로 늘어난다. 밤 12시까지 연장·운영하는 지역아동센터도 전국에 50곳을 신설한다. 또 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 긴급하게 아동돌봄이 필요한 가정에 신속한 서비스가 제공될 수 있도록 중위소득 75%(올해 3인 가구 기준 377만 원) 이하인 가구가 야간 시간 해당 서비스를 이용하면 야간 할증 요금(기본 요금 50%) 전액을 지원한다.”
―청년 구직자를 위해 신설되는 지원책은….
“비수도권 중소기업에 취직하는 청년을 대상으로 근속 인센티브가 신설된다. 비수도권 소재 중소기업 취직 청년에게 2년간 280만 원을 지급하는 방식이다. 인구감소지역 같은 우대지원 지역에는 600만 원, 경영상 심각한 어려움에 놓인 특별지원 지역은 720만 원까지 지원 규모가 확대된다. 취약계층 구직활동 지원을 위한 구직촉진수당도 50만 원에서 60만 원으로 오른다. 중위소득의 60%(올해 1인 가구 기준 월 144만 원) 이하인 저소득층·청년 등이 대상이다.”
―반값에 지방 여행을 떠날 수 있다던데….
“‘지역사랑 휴가지원제’는 농어촌의 인구감소지역(20개 지자체)을 방문한 관광객의 여행 경비 절반(20만 원 한도)을 지역사랑상품권으로 환급하는 제도다. 인구감소지역 중 부산 동구, 대구 남구 등 지방 광역시는 지원 대상에서 제외된다. 내년부터 10만 팀을 대상으로 시범 사업을 추진할 예정이다.”
―‘먹거리 기본 보장 코너’는 어떻게 이용하나.
“전국 130개 푸드마켓에 ‘먹거리 기본 보장 코너’(가칭)가 신설된다. 푸드마켓은 개인이나 기업으로부터 물품이나 식품을 기부받아 저소득층에 제공하는 곳이다. 기존에는 사전 신청을 거쳐 소득 수준을 검증받은 뒤 이용할 수 있었다. 내년부터는 첫 방문자의 경우 소득 확인 없이 누구나 2만∼3만 원 상당의 쌀, 라면 등 생필품을 받을 수 있다. 2회 이상 방문할 경우 복지 상담을 통해 추가 지원도 연계된다.”
―노인 지원을 위한 주요 정책은….
“노인 일자리는 올해 110만 개에서 내년 115만 개로 확대하고 지자체 주도 사업으로 전환한다. 고령자 계속 고용을 위한 월 30만 원의 고령자통합장려금도 신설된다. 만 65세 이상 노인을 대상으로 공공 체육시설이나 복지관 등에서 맞춤형 스포츠 강좌 역시 새로 운영된다. 지역별 수요와 특색을 반영한 프로그램을 공모해 우수 기획 사업을 선정한 뒤 연 100만 명(소득 무관)을 대상으로 75개 강좌를 개설할 예정이다.”
―소상공인 경영안정 바우처는 누가 받나.
“정부는 소상공인 230만 곳에 경영안정 바우처 25만 원을 지급한다. 연 매출 1억400만 원 미만인 사업장이 받게 될 바우처는 공과금, 보험료 등에 사용할 수 있다.”
