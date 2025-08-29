악성 미분양 다시 늘었다…지난달 2만7057채, 지방이 84%

주택이 지어진 후에도 팔리지 않아 ‘악성 미분양’이라 불리는 준공후 미분양이 지난달 다시 증가한 것으로 나타났다.
28일 국토교통부가 발표한 주택통계에 따르면 7월 준공 후 미분양 주택은 2만7057채로 전월 대비 341채(1.3%) 늘었다. 2023년 8월부터 올해 5월까지 22개월 연속 증가하다가 6월 처음 감소세로 돌아섰지만, 한 달 만에 다시 증가한 것이다.
준공 후 미분양의 83.5%(1만2589채)는 지방 소재 주택으로 집계됐다. 대구가 3707채로 가장 많았고, 이어 경남(3468채), 경북(3235채), 부산(2567채), 경기(2255채) 순이었다. 다만 일반 미분양은 전월보다 1490채(2.3%) 줄어든 6만2244채로 6개월 연속 감소했다. 수도권에서 1만3283채로 전월 대비 656채 줄었고, 지방에서도 4만8961채로 834채 줄어들었다.
주택 공급의 선행 지표인 인허가·착공·준공은 수도권과 지방의 양극화 현상이 심화되는 양상을 보였다. 인허가는 전국 1만6115채로 작년 같은 기간 대비 26.1% 감소했지만, 수도권은 9879채로 같은 기간 673채(7.3%) 늘었다. 반면 지방은 6236채로 전년(1만2611채)보다 절반 넘게 줄어들었다.
착공은 수도권이 1만708채, 지방은 1만692채로 각각 35.8%와 31.4% 늘어 동반 상승했다. 전국 기준 2만1400채로 작년 대비 33.5% 늘었다. 준공은 전국 2만5561채로 지난해보다 12.0% 감소했다. 수도권(1만5115채)은 46.5% 늘어났지만, 지방(1만446채)은 44.2% 줄었다.
매매시장은 6·27 대출 규제 이후 급격히 얼어붙었다. 지난달 서울 주택 거래량은 1만346건으로 15.5% 줄었고, 수도권(3만4704건)은 19.2% 감소했다. 비수도권 지역(2만9531건)은 4.3% 감소했다. 주택 유형별로 보면 아파트는 서울(8485건)이 21.5%, 수도권 전체(2만5696건)가 23.8% 각각 줄어들어 큰 폭으로 떨어졌다.
