저축은행 상반기 흑자 전환…상호금융은 순익 61% 급감

올해 상반기(1~6월) 저축은행 순이익이 2500억 원대를 나타내며 흑자 전환에 성공했다. 상호금융조합 순이익이 전년 대비 61% 급감한 모습과는 대조적이다.
29일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 상반기 저축은행 및 상호금융조합 영업실적(잠정)’에 따르면 상반기 저축은행 79곳의 당기순이익은 2570억 원으로 집계됐다. 지난해 상반기에는 3958억 원의 순손실을 기록했으나, 이번에 흑자로 전환한 것이다.
금감원은 저축은행이 그간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권 등을 적극적으로 정리하고 충당금을 선제적으로 적립해 대손비용(회수할 수 없을 것으로 예상되는 자산을 비용으로 처리한 것)을 줄이면서 흑자로 전환했다고 평가했다. 저축은행은 상반기 공동펀드를 조성해 1조4000억 원 규모 부실채권을 정리했다.
연체율 등 자산건전성 지표도 개선됐다. 6월 말 저축은행 연체율은 7.53%로 지난해 말(8.52%) 대비 0.99%포인트 하락했다.
총자산은 6월 말 기준 118조8000억 원으로 작년 말 대비 2조1000억원(1.8%) 감소했다. 저축은행이 건전성 관리를 위한 보수적인 영업으로 대출 자산을 줄인 결과로 분석된다.
농협, 신협, 수협 등 상호금융조합은 상반기에 4176억 원의 순이익을 냈으나, 흑자 규모는 전년 동기(1조639억 원) 대비 60% 넘게 줄었다. 이자이익이 줄고 대손비용이 늘어난 영향이다. 연체율은 5.7%로 지난해 말(4.54%) 대비 1.16%포인트 올랐다.
금감원은 상호금융권이 그동안 부실채권 정리에 다소 소극적인 상황에서 PF성 대출 부실이 대손비용 증가로 이어지며 순이익이 감소한 것으로 보고 있다.
다만 손실흡수능력은 양호한 수준이라는 게 당국의 판단이다. 금융당국은 연체율이 높은 회사와 조합을 중심으로 건전성 추이를 점검하면서 신속한 부실 정리를 유도할 계획이다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
