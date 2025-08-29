美예능 나온 현대차 로봇 ‘3연속 백 텀블링’… 관객들 “꺅∼”

현대자동차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 ‘스팟’이 미국 오디션 프로그램에서 3연속 백 텀블링(공중제비)을 선보였다. 처음 선보이는 로봇 관련 기술이다.
현대차그룹은 미국 NBC ‘아메리카 갓 탤런트’ 생방송 무대에서 스팟이 백 텀블링 등의 안무를 선보였다고 28일 밝혔다. 이 프로그램은 노래나 춤, 마술 등을 겨루는 서바이벌 오디션 예능이다. 예선을 통과한 참가자들이 본선 생방송 공연을 펼치고, 시청자 투표로 매주 3개 팀이 준결승에 올라간다. 스팟은 준결승 진출에는 실패했지만 본선에서 관객들의 기립박수를 받았다.
26일(현지 시간) 열린 본선 무대에서는 마키 마크의 곡 ‘굿 바이브레이션’에 맞춰 5대의 스팟이 경쾌한 발놀림과 목 움직임 등으로 이른바 ‘칼군무’를 선보였다. 곧이어 등장한 또 다른 스팟 1대는 3차례 연속 백 텀블링을 소화했다. 보스턴다이내믹스 측은 “3연속 백 텀블링은 한 번도 공개한 적 없는 기술로 구현하기 어렵다”고 설명했다.
보스턴다이내믹스는 이번 공연을 위해 전용 소프트웨어를 개발했다. 10초 동안 1000개 넘는 개별 동작을 정확히 구현하도록 설계했다. 보스턴다이내믹스 관계자는 “로봇의 친근함과 산업적 가치를 동시에 알리고 싶었다”며 “학습시킨 스팟은 폭발물 처리 등 현장 업무 수행에도 응용할 수 있다”고 말했다.
