우미건설, ‘오산 세교 우미린 레이크시티’ 9월 분양

우미건설이 경기도 오산시 서동 50번지 일원(오산 서2구역)에 조성하는 ‘오산 세교 우미린 레이크시티’를 오는 9월 분양한다.
단지는 지하 3층~지상 29층, 10개 동 규모로 들어서며 전용면적 84·94·101㎡ 중대형 위주 총 1424가구로 공급된다. 주택형별로는 ▲전용 84㎡ 1077가구 ▲94㎡ 182가구 ▲101㎡ 165가구다.
사업지는 세교 2·3지구(계획)의 중심부에 자리해 향후 배후 수요가 탄탄할 것으로 전망된다. 오산 세교 1·2·3지구 전체 개발이 완료되면 약 6만6000가구, 인구 15만 명 규모의 신도시급 주거권역이 형성될 계획이다. 특히 세교3지구는 수도권 남부 반도체 클러스터와 연계한 ‘자족형 커넥트 시티’로 조성돼 연구개발(R&D) 및 업무 기능을 강화하는 방향으로 개발이 추진 중이다. 이로 인해 반도체 배후 주거지로서의 가치가 더욱 높아질 것이란 전망도 나온다.
교통망 확충도 호재로 꼽힌다. 현재 1호선 오산역을 이용할 수 있고 GTX-C노선(계획), 동탄 도시철도(계획), 분당선 연장(계획) 등이 추진중에 있다.
교육 환경으로는 가수초가 단지 인근에 있어 도보 통학이 가능하다. 자연환경 측면에서는 단지 동측으로 가감이산 조망이 가능하며 서측으로는 서동저수지를 활용한 수변공원이 조성될 예정이어서 주거 환경이 한층 쾌적해질 것으로 기대된다.
단지에는 지역에서 보기 드문 유아풀을 갖춘 실내수영장이 마련된다. 서동저수지 조망이 가능한 최상층 스카이라운지와 게스트하우스도 도입될 예정이다. 또 실내골프연습장, 피트니스클럽, 실내탁구장, 작은도서관, 남녀 독서실, 스터디룸 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어서며, ‘카페린’과 같은 휴식형 공간도 조성된다. 지상에 차가 없는 단지 설계와 세대당 1.5대 주차 공간도 특징이다.
분양 관계자는 “민간택지 공급 단지로 전매제한 기간이 6개월만 적용될 예정이라 실수요자뿐 아니라 투자자들의 관심도 높다”고 말했다.
