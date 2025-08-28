‘홈플러스 사태’ MBK 불공정거래 다시 따진다

대규모 인력 투입, 현장조사 착수
금융당국이 홈플러스의 대주주인 MBK파트너스에 대한 추가 조사에 착수했다. 올 4월 금융위원회가 해당 사건을 검찰에 넘겼다가 4개월 만에 다시 사건에 착수한 것이다. 이번 조사에는 신임 금융감독원장의 의지가 반영된 것으로 알려졌다.
이찬진 금감원장 의지 반영된듯
27일 금융당국 등에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 이날 오전 서울 종로구 MBK파트너스 본사에 10여 명의 조사 인력을 투입해 현장조사에 착수했다. 금융당국 관계자는 “홈플러스 사태를 일으킨 사모펀드의 설정 및 운용 과정에서 불공정거래가 있었는지 들여다보는 취지”라고 설명했다. 금융당국은 MBK파트너스가 홈플러스를 인수할 때 펀드 출자자 모집 등 자금 조달 초기부터 다시 들여다볼 것으로 알려졌다.
이찬진 신임 금감원장이 MBK파트너스 조사에 의지를 보이면서 사건 재조사가 시작된 것으로 알려졌다.
이 원장은 참여연대 정책자문위원장으로 지내던 지난해 7월 국민연금이 사모펀드 위탁 운용사로 MBK파트너스를 선정한 데 대해 “국민연금이 기업을 인수합병해 구조조정을 한 뒤 되파는 것을 주업으로 하는 MBK에 투자하는 것은 가입자인 국민에 대한 배임”이라고 비판한 바 있다. 홈플러스가 최근 점포 15곳을 폐점하겠다고 발표한 뒤 정치·노동계 비판이 거세진 점도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0