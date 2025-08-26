‘파느니 물려준다’ 서울 주택 증여 26개월 만에 최다

1년새 25% 증가… 강남3구 최다
지난달 서울에서 집합건물(아파트, 오피스텔, 다세대주택 등) 증여 건수가 2년 2개월 만에 가장 많았던 것으로 나타났다. 구별로 보면 강남 3구(강남·서초·송파구)에서 가장 많았다.
“아파트값 상승 기대감에 보유”
무주택자들 첫 집 마련은 줄어
25일 법원 등기정보광장에 따르면 지난달 서울 집합건물 증여는 740건이었다. 전달(676건)과 지난해 동기(590건) 대비 각각 9.5%, 25.4% 증가했다. 2023년 5월(755건) 이후 가장 많다. 증여 건수는 집값이 강세를 보인 강남 3구에서 두드러졌다. 강남구가 66건으로 25개 자치구 중 가장 많았고 서초구(50건)와 송파구(47건)가 뒤를 이었다.
증여자의 연령대는 고령층에 집중됐다. 지난달 서울에서 집합건물을 증여한 사람은 802명으로 연령별로 보면 70세 이상이 352명으로 가장 많았다. 증여를 받은 사람은 882명으로 나타났다. 30∼39세가 228명으로 가장 많았다.
서정렬 영산대 부동산학과 교수는 “여전히 아파트값 상승 기대감이 있어 매도하는 것보다 증여를 통해 부동산을 보유하는 것이 더 이득이라고 보는 것”이라며 “강남권의 경우 증여는 토지거래허가 대상에서 제외돼 규제를 피해갈 수도 있다는 점이 작용하는 것으로 보인다”고 설명했다.
반면 무주택자의 생애 첫 집 마련은 주춤했다. 이날 법원 등기정보광장에 따르면 지난달 서울 집합건물 생애 첫 부동산 매수자는 6314명으로 전월(7192명)보다 12.2% 감소했다. 6·27 대출 규제로 생애 최초 구입자의 주택담보인정비율(LTV) 상한율이 80%에서 70%로 하향 조정되고 정책 대출 한도가 축소된 영향으로 풀이된다.
임유나 기자 imyou@donga.com
