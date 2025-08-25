휴온스글로벌, 자회사 휴엠앤씨 주식 5억 규모 추가 매수

휴온스글로벌은 주주 가치 제고를 위한 책임 경영의 일환으로 자회사 휴엠앤씨 주식을 추가 획득한다고 25일 밝혔다.
휴온스글로벌은 내달 22일부터 5억 원 규모의 휴엠앤씨 주식을 장내 매수할 예정이라고 공시했다. 앞서 휴온스글로벌은 지난 5월 14~16일까지 총 3억9673만488원 규모의 휴엠앤씨 주식 40만8757주를 매입했다. 당시 휴온스글로벌의 휴엠앤씨 지분율은 57.92%로 늘었다.
이번 공시에 따라 추가 매입을 마치면 휴온스글로벌은 지난 21일 종가를 기준으로 약 1.16%의 휴엠앤씨 주식을 추가 획득하며 총 59.08%의 지분율을 확보하게 된다. 주권상장법인의 주요 주주는 1% 이상의 지분을 취득할 경우 30일 전 사전 공시해야 한다.
휴엠앤씨는 코스메틱 및 의료용 용기 등을 생산하는 휴온스그룹의 헬스케어 부자재 기업이다. 올해 2분기 매출 연결재무제표 기준 매출액 134억 원, 영업이익 8억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 22%, -40% 증감한 수치다.
글라스 사업 매출은 91억 원으로 지난해 같은 기간 대비 11% 증가했다. 코스메틱 사업 부문 매출액은 42억 원으로 전년 동기 대비 52% 늘었다.
지난해 말 준공한 휴온스그룹의 첫 해외생산 기지인 휴엠앤씨의 베트남 법인 ‘휴엠앤씨 비나(HuM&C Vina)’는 올해 2분기 본격적인 가동에 들어갔다. 베트남 타이빈성에 위치한 베트남 공장은 약 4500평 규모로 연간 바이알 약 6000만 개, 카트리지 약 4000만 개를 생산할 수 있다.
휴엠앤씨는 실적 개선과 병행해 주주가치를 높이기 위해 재무구조 개편을 위한 노력도 전개하고 있다. 지난 6월 24일 임시주주총회를 통해 5:1 무상감자를 결의하고 최근 감자 절차를 마쳤다. 이에 따라 상장 주식 수는 약 4904만 주에서 980만 주로 감소했다.
휴엠앤씨는 무상감자 외에도 자본준비금을 이익잉여금으로 전입해 결손금 보전 및 재무구조를 개선하는 안건도 결의해 배당 가능 이익을 확보할 계획이다.
송수영 휴온스글로벌 대표는 “휴온스글로벌은 휴온스그룹 지주사로서 휴엠앤씨를 적극적으로 지원하며 책임 경영을 실천하고 있다”며 “앞으로도 휴엠앤씨가 휴온스그룹과 함께 지속 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
