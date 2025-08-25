폴더소비, 셀고리즘…Z세대가 뽑은 2025 트렌드 키워드

KT가 25일 Z세대가 선정한 다섯 가지 트렌드 키워드를 발표했다. 10~20대 Z세대들의 문화, 소비 문화 트렌드를 반영하는 키워드다. KT는 22일 KT광화문빌딩에서 ‘2025 Y트렌드 컨퍼런스’를 개최하고 다섯 가지 키워드를 공개했다.
이 행사는 KT 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’ 100명과 Z세대 트렌드 전문 연구기관 대학내일20대연구소가 협업해 최신 라이프스타일 키워드와 마케팅 아이디어를 공유하는 행사다.
이번에 선정된 키워드는 관계·소통, 소비, 자기계발, 콘텐츠, 취미·여가 등 다섯가지 영역에서 도출됐다. ‘폴더소비’는 일단 정보를 저장해두고 실제 소비 순간 활용하는 Z세대의 ‘저장형 소비’ 형태를 의미한다. 인스타그램, 유튜브 등 각종 사회관계망서비스(SNS)를 통해 넘쳐나는 소비 정보 속에서 트렌드를 놓치는 ‘FOMO(Fear of Missing Out)’ 위험을 해소하기 위해 등장한 소비 행태다.
‘N놀러’의 경우 거창한 취미활동보다는 가볍게 즐길 수 있는 취미를 여러 개 가지는 여가 트렌드다. ‘듣폴트’는 영화, 드라마, 유튜브 등 영상 콘텐츠를 소비할 때 집중해 ‘보는’ 것이 아니라 배경음악처럼 틀어두고 귀로 즐기는 방식을 의미한다.
‘Ai:tionship’은 AI를 단순 도구가 아닌 감정 교류의 대상으로 인식하는 새로운 관계 방식을 일컫는다. AI와 유대감을 쌓으면서 관계를 확장해 나가는 것이다. ‘셀고리즘’은 알고리즘을 길들이고 조정해 단순히 추천을 받는 것이 아니라 나를 표현하는 수단으로 활용하는 트렌드를 말한다.
KT는 발굴된 키워드를 실제 사업과 마케팅 전략에 반영해왔다. 권희근 KT 마케팅혁신본부장 상무는 “Z세대의 생각과 문화를 깊이 이해할 수 있었다”며 “향후 이 결과를 KT 상품과 서비스에 적극 반영하겠다”고 했다.
