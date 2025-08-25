국내 10억 이상 ‘코인 부자’ 1만명… 20대도 137명

50대가 3994명으로 가장 많지만
10억 원을 초과하는 가상자산을 보유한 국내 투자자가 1만 명을 넘어선 것으로 나타났다. 가상자산을 10억 원을 넘게 보유한 ‘코인 부자’는 50대가 가장 많았지만, 1인당 평균 보유액은 20대가 가장 많았다.
평균 보유액은 20대가 26억 최다
5대 거래소 이용자 1000만명 돌파
24일 금융감독원이 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면 5일 기준 가상자산 10억 원 초과 보유자는 1만810명으로 집계됐다. 이들이 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 보유한 가상자산 가액(현재 시장 가격)은 1인당 평균 22억2889만 원에 달했다. 이는 5대 거래소 전체 이용자의 1인당 평균 보유액(1027만 원)의 200배를 훌쩍 뛰어넘는 액수다.
가상자산 10억 원 초과 보유자 중에선 50대가 3994명으로 가장 많았다. 40대(3086명), 60대 이상(2426명), 30대(1167명) 등이 뒤를 이었다. 20대는 137명으로 인원 수는 적었으나, 1인당 평균 보유액은 26억8871만 원으로 다른 연령대보다 많았다. 이들 중 76%(8242명)는 업비트를 이용한 것으로 나타났다.
한편 5대 거래소 이용자는 총 1086만6371명(중복 포함)으로, 최근 1000만 명을 돌파한 것으로 집계됐다. 비트코인 가격이 최근 급등한 영향으로 보인다. 비트코인은 이달 14일 개당 1억7000만 원에 육박하며 전달의 사상 최고가를 경신한 바 있다.
5대 거래소 이용자들의 보유액 합계는 111조6503억7800만 원으로 집계됐다. 연령대별로는 3040 세대가 전체의 55%로 과반을 차지했다.
연령대별 1인당 평균 보유액은 나이대에 따라 보유액이 커지는 경향을 보였다. 평균 보유액은 60대 이상 2340만 원, 50대 1768만 원, 40대 1137만 원, 30대 632만 원, 20대 206만 원 순이었다.
가상자산 투자 소득에 대한 과세는 2027년 1월 이후로 유예됐다. 정부는 코인 등 가상자산으로 수익을 남기면 기본공제 250만 원을 제외한 금액에 20%(지방세 포함) 세율을 부과할 예정이었다. 양도소득세도 아직 부과하지 않고 있다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
