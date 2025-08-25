하루를 깨우는 상쾌한 한 잔

몸의 활력을 더하는 10가지 자연 원료(블루베리·엘더베리·아사이베리·아로니아·적포도·사과·석류·올리브오일·초유분말·난황분말)를 엄선해 한 병에 담은 건강 과채 음료. 감미료, 착색료, 산도 조절제, 보존료, 향미 증진제를 넣지 않아 남녀노소 누구나 안심하고 마실 수 있다. 변질을 최소화한 고급스러운 유리병 패키지로 신선함을 지키고, 30ml 계량컵과 휴대가 용이한 손잡이 종이 케이스를 함께 구성해 나들이나 선물용으로도 제격이다. 음용 전 냉장고에서 차게 보관 후 위아래로 가볍게 흔들어 마시면 더욱 진한 풍미가 살아난다.

