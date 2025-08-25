하루를 깨우는 상쾌한 한 잔

바쁜 아침 간편하게 챙기는 가족 건강
자연의 싱그러움을 그대로 담은 트랜스퍼 팩터 리오비다 주스
자연과 과학이 빚어낸 프리미엄 주스
가족 건강을 우선적으로 고려한다면 주스 하나를 고를 때도 기준이 엄격하다. 단순히 ‘건강해 보인다’는 인상만으로는 부족하다. 원료의 출처와 배합, 제조 과정을 꼼꼼히 살피고 믿고 마실 수 있는지를 따져야 한다. 건강뿐만 아니라 맛도 중요하다. 아무리 몸에 좋아도 입맛을 사로잡지 못하면 선택받기가 어렵다.
트랜스퍼 팩터 리오비다 주스는 맛과 영양 등 스마트한 주스의 조건을 모두 갖췄다는 평가를 받는다. 아사이베리·블루베리·엘더베리·아로니아처럼 세포를 보호하고 혈관과 눈 건강에 도움을 주는 안토시아닌이 풍부한 베리류 과일과 적포도·석류·사과 같은 비타민과 폴리페놀이 풍부한 항산화 과일을 한 병에 담았다. 보존료 없이 원재료 본연의 맛과 영양을 온전히 살린 과채주스라는 점에서 특별하다. 여기에 면역력 증진에 관여하는 초유와 난황에서 얻은 트랜스퍼 팩터를 더해 시너지를 높였다. 주스 한 병에 자연의 힘과 과학적 설계가 완벽하게 조화를 이루는 프리미엄의 가치가 담긴 셈이다. 그 배경에는 글로벌 건강기능식품 및 화장품 전문 기업인 포라이프 리서치가 있다. 본사 연구진의 오랜 개발 끝에 지난해 미국특허청(USPTO)으로부터 트랜스퍼 팩터 액상 제형의 원료구성·제조·보존에 관한 특허를 취득하며 기술력과 신뢰를 입증했다. 국내 검증된 제조 시설에서 생산해 품질과 안정성을 높였으며, 아이부터 어른까지 누구나 안심하고 즐길 수 있다.
맛있게 즐기는, 온 가족 데일리 루틴
엄선된 슈퍼 푸드와 트랜스퍼 팩터를 한 병에 담은 리오비다 주스는 단순한 갈증 해소를 넘어 하루를 건강하게 설계하는 작은 습관이 된다. 바쁜 아침에는 활력을 더하고, 활동량이 많은 낮에는 에너지를 보충하며, 저녁에는 가볍고 상쾌한 마무리를 돕는다. 영양학적으로 균형 잡힌 과채 원료와 면역·항산화 성분이 결합돼 필요할 때마다 온 가족이 안심하고 마실 수 있다. 맛과 기능을 고루 갖춘 리오비다 주스는 현대인의 라이프스타일 속에 자연스럽게 스며드는 프리미엄 건강 루틴이 되고 있다.
트랜스퍼 팩터 리오비다
몸의 활력을 더하는 10가지 자연 원료(블루베리·엘더베리·아사이베리·아로니아·적포도·사과·석류·올리브오일·초유분말·난황분말)를 엄선해 한 병에 담은 건강 과채 음료. 감미료, 착색료, 산도 조절제, 보존료, 향미 증진제를 넣지 않아 남녀노소 누구나 안심하고 마실 수 있다. 변질을 최소화한 고급스러운 유리병 패키지로 신선함을 지키고, 30ml 계량컵과 휴대가 용이한 손잡이 종이 케이스를 함께 구성해 나들이나 선물용으로도 제격이다. 음용 전 냉장고에서 차게 보관 후 위아래로 가볍게 흔들어 마시면 더욱 진한 풍미가 살아난다.
