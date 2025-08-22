동아일보

“식당-카페 리뷰, AI가 요약해 올렸더니 클릭률 증가”

네이버 ‘플레이스 AI 브리핑’ 분석
‘메뉴 더보기’ 30%↑, 예약 8%↑

식당이나 카페 등의 리뷰를 인공지능(AI)이 요약해 보여줬더니 해당 업체의 사용자 체류 시간과 클릭률이 증가한 것으로 나타났다.

21일 네이버는 ‘플레이스 AI 브리핑’이 적용된 업체들을 대상으로 사용자 관심도를 나타내는 주요 지표를 분석한 결과 뚜렷한 상승률이 확인됐다고 밝혔다. 플레이스 AI 브리핑은 네이버가 올 6월 선보인 서비스로, 네이버 플레이스에 등록된 식당과 카페 등 업체에 대한 최신 리뷰를 AI가 요약해 제공한다. 네이버 앱이나 지도 앱을 통해 특정 업체를 검색하면 AI가 분류한 사진 정보와 실사용자 리뷰를 바탕으로 대표 메뉴의 특징 및 장점, 장소의 분위기, 유의사항과 예약 여부 등 정보를 제공한다.

네이버에 따르면 플레이스 AI 브리핑이 적용된 업체들은 도입 이전과 비교했을 때 플레이스 검색 영역에서 사용자 평균 체류시간이 10.4% 상승했다. 사용자의 관심을 반영한 추가 탐색 활동을 의미하는 클릭률은 27.4% 증가했다. 특히 실제 업체 상세 정보를 확인할 수 있는 ‘더보기’ 탭의 클릭률은 137% 늘었고, ‘메뉴 더보기’는 30% 증가한 것으로 나타났다. 예약 주문 건수는 약 8% 늘었다.

네이버는 플레이스 AI 브리핑을 통해 △대표 메뉴 △공간 분위기 △예약 방법 △유의사항 등 실제 주문이나 방문에 필요한 정보를 탐색할 수 있도록 하고 있다. 예컨대 ‘조용한 분위기로 비즈니스 미팅에 적합’이나 ‘루프톱석과 야외석은 반려견 동반 가능’ 등 구체적인 공간 정보를 제공해 해당 장소 방문 여부를 결정하는 데 도움을 준다. 네이버 관계자는 “향후 음식점 주차 여건, 아기 의자 제공 여부 등 부가 정보를 묻는 검색어에 대해서도 AI 브리핑으로 답변을 제공할 예정”이라고 말했다.

김하경 기자 whatsup@donga.com
