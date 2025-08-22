“식당-카페 리뷰, AI가 요약해 올렸더니 클릭률 증가”

네이버 ‘플레이스 AI 브리핑’ 분석
식당이나 카페 등의 리뷰를 인공지능(AI)이 요약해 보여줬더니 해당 업체의 사용자 체류 시간과 클릭률이 증가한 것으로 나타났다.
‘메뉴 더보기’ 30%↑, 예약 8%↑
21일 네이버는 ‘플레이스 AI 브리핑’이 적용된 업체들을 대상으로 사용자 관심도를 나타내는 주요 지표를 분석한 결과 뚜렷한 상승률이 확인됐다고 밝혔다. 플레이스 AI 브리핑은 네이버가 올 6월 선보인 서비스로, 네이버 플레이스에 등록된 식당과 카페 등 업체에 대한 최신 리뷰를 AI가 요약해 제공한다. 네이버 앱이나 지도 앱을 통해 특정 업체를 검색하면 AI가 분류한 사진 정보와 실사용자 리뷰를 바탕으로 대표 메뉴의 특징 및 장점, 장소의 분위기, 유의사항과 예약 여부 등 정보를 제공한다.
네이버에 따르면 플레이스 AI 브리핑이 적용된 업체들은 도입 이전과 비교했을 때 플레이스 검색 영역에서 사용자 평균 체류시간이 10.4% 상승했다. 사용자의 관심을 반영한 추가 탐색 활동을 의미하는 클릭률은 27.4% 증가했다. 특히 실제 업체 상세 정보를 확인할 수 있는 ‘더보기’ 탭의 클릭률은 137% 늘었고, ‘메뉴 더보기’는 30% 증가한 것으로 나타났다. 예약 주문 건수는 약 8% 늘었다.
네이버는 플레이스 AI 브리핑을 통해 △대표 메뉴 △공간 분위기 △예약 방법 △유의사항 등 실제 주문이나 방문에 필요한 정보를 탐색할 수 있도록 하고 있다. 예컨대 ‘조용한 분위기로 비즈니스 미팅에 적합’이나 ‘루프톱석과 야외석은 반려견 동반 가능’ 등 구체적인 공간 정보를 제공해 해당 장소 방문 여부를 결정하는 데 도움을 준다. 네이버 관계자는 “향후 음식점 주차 여건, 아기 의자 제공 여부 등 부가 정보를 묻는 검색어에 대해서도 AI 브리핑으로 답변을 제공할 예정”이라고 말했다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0