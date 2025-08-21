동아일보

최태원 “성과급 1700%도 불만? 5000% 받는다고 행복해지는 건 아냐”

  • 입력 2025년 8월 21일 09시 14분

직원과 대화서 SK하이닉스 갈등 언급
“보상에만 집착하면 미래 제대로 못 봐”

최태원 SK그룹 회장이 18일 오전 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 ‘이천포럼 2025’에 참석하고 있다. 2025.8.18 뉴스1
최태원 SK그룹 회장이 20일 직원들과의 대화에서 “성과급 1700%에도 만족하지 않는다고 들었는데 3000%, 5000%까지 늘어나도 행복해지는 것은 아니다”라고 언급했다. 최근 SK하이닉스 노사가 성과급 지급률을 두고 갈등을 빚고 있는 상황을 의식한 발언으로 풀이된다.

최 회장은 20일 서울 중구 SK서린사옥 수펙스홀에서 열린 이천포럼 ‘슬기로운 SK생활’ 코너에서 “보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다”며 이같이 말했다.

SK하이닉스 노사는 지난 5월부터 지난달까지 성과급 지급률 문제로 총 10차례에 걸쳐 교섭했지만 합의에 이르지 못했다. 사측은 현행 1000%에서 1700%로 상향하는 방안을 제시했지만, 노조는 상한선 없는 성과급 지급을 요구하고 있다.

최 회장은 또 “SK하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰지만 여전히 불안이 존재한다”고 지적했다. 현재 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 선두를 유지하고 있으나, 경쟁사들의 추격이 거센 만큼 임직원들이 긴장의 끈을 놓아서는 안 된다는 취지로 보인다.

아울러 행복론에 대한 자신의 견해도 전했다. 그는 “행복을 받아들일 준비와 설계를 함께 해나가야 한다”며 “행복은 누군가가 만드는 것이 아닌, 나와 우리가 함께 만들어야 더 커질 것”이라고 말했다. 이어 “행복은 사람마다 기준이 다르지만 공통된 부분이 있다”며 “SK는 모두가 함께 느낄 수 있는 공통된 행복을 높이는 것을 추구한다”고 강조했다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
