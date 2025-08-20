‘케데헌’이 몰고온 열풍

외국인 박물관 이용 37% 급증
K팝을 소재로 한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행이 이어지는 가운데 국립중앙박물관을 비롯한 국립 박물관에서 외국인 관광객의 카드 이용 건수가 급증한 것으로 나타났다.
즉석사진관 65%, 코노도 18% ↑
19일 신한카드 빅데이터연구소가 올해 1∼7월 미국·일본·중국·대만 등 4개국 외국인 관광객의 국내 카드 소비 내역을 분석한 결과 주요 국립 박물관 이용 건수가 전년 동기에 비해 37% 증가했다. 박물관 기념품 소비가 늘어난 것으로 풀이된다.
즉석사진관, 네일숍, 코인노래방 등에서도 외국인의 카드 이용 건수가 급증했다. 국내 20, 30대가 주로 이용하는 즉석사진관 인생네컷에선 외국인 관광객의 이용 건수가 지난해 동기 대비 65% 증가했다. 네일숍은 17%, 노래방은 18%, PC방은 36% 늘었다. 신한카드는 “한국의 라이프스타일, MZ(밀레니얼+Z세대) 문화를 직접 체험하려는 수요가 늘어나며 이들 업종 소비가 증가 중”이라고 분석했다.
4개국 관광객의 올해 피부과·성형외과 이용 건수는 작년 동기 대비 각각 11%, 16% 늘었다. 대만, 중국 관광객의 이용 증가율이 두드러졌다. 올리브영(41%), 다이소(18%), 편의점(29%) 등도 지난해 대비 이용 건수가 뛰었다.
외국인 관광객의 지방 소비도 증가했다. 올해 외국인 관광객 결제 건수가 가장 많이 증가한 지역은 부산(39%)이었다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0