메타리치, MS 직무 채용 “유망 인재 발굴”

국내 대형 보험대리점인 메타리치(MetaRich)가 MS(MetaRich Scouter) 직무 채용을 실시한다고 밝혔다.
이번 채용은 유망 인재를 발굴하여 채용하는 채용전문직종으로, 디지털금융전문가를 발굴하기 위한 MS 30 프로젝트 일환이다.
채용 대상은 40세 이하의 지원자로, 보험 경력이 없어도 누구나 지원 가능하다. ▲군 장교 및 부사관 전역자 ▲수입차 딜러 ▲학생회장 출신등 조직관리 경험자를 우대한다.
MS 직무는 보험상품을 직접 판매하지 않고, 인재 발굴 및 영입을 전담하는 스카우팅 중심의 역할을 수행하게 된다. 보험 영업에 대한 실무경험보다는, 조직 운영과 인적 네트워크 역량이 중시되는 포지션이다.
메타리치의 미래인재 발굴을 위한 중요한 역할인 만큼, MS 직군에 대한 보상체계는 파격적인 것으로 알려져 있다.
메타리치 관계자는 “이번 채용은 기존의 보험 인력 채용 방식과는 달리, 성장 가능성과 조직 감각을 갖춘 인물을 중심으로 진행된다”며 “보험업계 외부의 다양한 경험이 메타리치의 영업 전략에 긍정적 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
메타리치는 전국 단위의 영업망을 운영하고 있는 국내 대표 보험대리점(GA)으로 디지털 기반의 영업 플랫폼, 체계화된 교육지원시스템을 바탕으로 한 인재 육성 구조를 갖추고 있다.
이번 채용에 대한 지원은 메타리치 공식홈페이지를 통해 접수할 수 있으며, 서류심사와 인터뷰 전형을 거쳐 최종 선발이 이뤄질 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0