이창용 “2분기 들어 성장률 반등…내수 중심 회복세 이어질 것”

이창용 한국은행 총재는 19일 국회 기획재정위원회에 출석해 한국 경제가 내수 중심으로 회복세에 접어들었지만, 미국의 무역협상 등이 변수로 남아 있다고 했다.
이날 이 총재는 국회 업무보고에서 “한국 경제가 올해 초까지 성장세가 부진했지만, 2분기(4~6월) 들어 경제심리 개선 등 성장률이 반등했고 하반기(7~12월)에도 추가경정예산 집행 등으로 내수를 중심으로 회복세를 이어갈 것”이라고 말했다.
이 총재는 이어 “중국 등 주요국과 미국의 무역협상 전개 양상, 내수 회복 속도 등과 관련한 성장 경로의 불확실성은 여전히 크다”고 진단했다.
한국 경제의 불안 요소로는 지방 건설과 부동산 경기 부진, 자영업자 등 취약 차주의 채무 상환 부담 누증에 따른 대출 연체율 상승 등을 꼽았다.
이 총재는 부동산 시장과 가계부채에 대해서 “과열 양상을 보였던 수도권 주택시장과 가계부채 증가세가 6·27 대책 이후 다소 진정되는 모습이지만, 서울 일부 지역에서는 여전히 높은 주택가격 상승세가 이어지고 있어 추세적 안정 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 했다.
통화 정책 방향에 대해선 “대내외 불확실성이 여전히 큰 만큼 경기와 물가, 금융안정 상황 등을 면밀하게 점검해 정책 방향을 결정할 것”이라고 했다.
한은이 이날 국회에 제출한 보고서에는 한국의 연간 성장률이 올 5월 전망인 0.8%에서 상방 요인이 더 커졌지만, 미국과 중국을 중심으로 한 주요국 관세와 반도체 품목관세, 건설투자 회복 시점과 속도 등에서 불확실성이 크다고 봤다.
