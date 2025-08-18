[DBR]‘영하 40도 보관’ 벽 깬 R&D 힘… ‘K아이스크림’ 도전으로

구슬아이스크림 제조·유통 동학식품
“저는 오랫동안 주부였고, 이제 처음 사장이 된 터라 사업에 대해 아무것도 모릅니다. 여러분의 도움이 절실합니다.”
2009년 7월, 구슬아이스크림 ‘미니멜츠’의 한국 제조 및 유통을 담당하는 동학식품의 창업자였던 남편이 세상을 떠났다. 40대 초반이 되도록 아이 셋을 키우며 전업주부로 살았던 계난경 대표(사진)는 하루아침에 경영 일선에 내밀렸다. 그가 처음 직원들 앞에 섰을 때는 이미 회사가 사실상 멈춰 선 상태였다. 연간 60억 원 매출 규모에 직원 50여 명으로 나름 튼실한 중소기업이었지만 주요 의사 결정이 중단됐고 대금 결제처럼 긴급하게 처리해야 할 업무도 산더미처럼 쌓여 있었다.
그로부터 16년. 동학식품은 단 한 번도 임금을 동결하지 않고 선형 성장 궤도를 그려 왔다. 계 대표의 취임 3년 만에 매출 100억 원을 돌파한 동학식품은 이제 매출 300억 원에 육박하는 알짜 강소기업으로 자리 잡았다. 아시아 총공급자로서 일본, 중국, 대만을 넘어 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 호주에 이르기까지 14개국 세계 시장으로 수출 길도 넓히고 있다. 유행 주기가 짧고 브랜드 수명이 오래 못 가는 변덕스러운 한국 식음료(F&B) 시장에서 1997년 창업한 구슬아이스크림 회사를 30년 가까이 유지할 수 있었던 배경은 무엇일까. 동학식품의 성장 비결을 다룬 DBR(동아비즈니스리뷰) 8월 1호(422호) 기사를 요약해 소개한다.
● 과감한 설비 투자로 비교우위 확보
남편이 갑자기 떠났을 때 계 대표가 기댈 곳은 회사의 직원들뿐이었고 믿어달라고 진심에 호소하는 것 외에는 방법이 없었다. 그는 일단 직원들의 사기를 끌어올리고 흔들리는 조직을 뭉치게 하려면 확실한 보상이 필요하다고 판단했다. 식품 업계의 특성상 급여가 낮은 편이었는데 전 직원 임금을 국내 100대 중소기업 평균에 맞게 20∼30%가량 인상하고 1월 1일 자로 소급 적용해 일괄 지급했다.
이어 공격적인 행보로 정면 돌파를 택했다. 전 직원 임금을 일괄 인상한 것만으로도 파격이었는데 한 발 더 나아가 취임 직후 대출을 일으켜 기존 안성 공장을 거의 허물다시피 하고 새로 짓는 투자를 감행했다. 당시 회사 규모로는 감당하기 쉽지 않은 빚이었지만 멀리 내다본다면 당장 허리띠를 졸라매기보다 투자할 시기라고 본 것이다.
무엇보다 국내 시장 환경이 변화를 요구하고 있었다. 2009년 취임할 무렵 한국 식품회사들의 화두는 ‘HACCP 인증’이었다. 한국이 선진화되고 식품 안전이 화두가 되면서 공신력 있는 정부 기관의 인증을 획득해야 품질을 인정받는 분위기였다. 계 대표는 향후 관련 법과 규제가 더 강화될 수 있고 위생 사고가 식품업체의 치명적인 리스크가 될 수 있으니 최신식 공장을 설립하는 것을 더는 미룰 수 없다고 봤다.
결과적으로 이 판단은 성장의 기폭제가 됐다. 실제로 글로벌 스탠더드에 맞게 엄격해진 위생 규제를 만족하지 못한 식품 공장들의 70∼80%가 줄줄이 문을 닫으면서 소위 ‘아이스께끼’ 등 저렴한 빙과류가 완전히 자취를 감췄다. 반면 영세하고 비위생적이던 업체들이 없어지자 동학식품의 입지는 상대적으로 더 단단해졌다. 2010년 3월 에버랜드 입점에 성공했고 틈새시장에서 확실한 비교우위를 확보했다. 이처럼 대규모 시설을 선제적으로 구축하고 까다로운 위생 기준을 충족한 것은 이후 대기업들과 협업해 제휴 상품들을 출시하고 후발 주자의 진입을 차단하는 배경으로 작용했다.
● 일반 냉동 기술로 신규 판로 개척
대규모 설비를 확충한 뒤 동학식품은 매년 매출의 평균 10%, 최대 15%까지 연구개발(R&D)에 쏟아부으며 구슬아이스크림 유통의 병목으로 꼽히던 기술적 장애물을 하나씩 해소해 나갔다. 미니멜츠 제조 초기에는 미국의 기술을 습득해 흉내 내는 수준에 그쳤지만 계 대표의 진두지휘 아래 자체 개발을 본격화한 것이다. 동종 업계 대비 높은 보상으로 식품공학 인재들을 유치해 연구소의 역량을 키웠다. 이런 독자적인 R&D 투자 덕분에 미국 본토에 역수출하거나 본사가 유럽 시장에서 고전할 때 역으로 기술자들을 동학식품 공장에 보내 견학시키고 한국의 최신식 기계를 도입할 정도가 됐다.
가장 대표적인 R&D 성과는 2015년 개발된 ‘슬로우 멜츠’다. 영하 18도 이하의 일반 냉동이 가능한 이 제품의 개발은 신규 판로 개척의 새로운 지평을 열었다. 원래 구슬아이스크림은 구슬 형태를 유지하려면 영하 40도 이하에서만 보관해야 해 특수 냉동고를 갖춘 시설에서만 시판할 수 있었다. 이에 회사는 편의점이나 아이스크림 할인점 등 일상적인 판로를 개척하려면 일반 냉장고에서도 보관할 수 있는 방법을 반드시 찾아야 한다고 판단했다. 그렇게 회사는 4년에 걸친 연구개발 끝에 영하 18도 이하 보관을 가능케 하는 원료 조성물 개발에 성공했고 특허를 출원했다.
일반 냉동 유통이 가능해지자 신규 채널을 뚫기가 한층 수월해졌고 2015년에는 CU, GS25, 세븐일레븐 등 주요 편의점에 입점했다. 경쟁사도 영하 40도 이하 보관의 벽을 극복하기 위해 특수 포장 용기를 도입하는 등 부분적인 해결책을 찾았다. 하지만 미니멜츠가 먼저 진출해 관련 시장을 선점한 뒤였다.
동학식품은 2011년부터 일찌감치 해외로도 눈을 돌렸다. 외국에서 들고 온 아이스크림을 다시 수출한다는 발상부터 생소했지만 한국과 시장이 비슷한 일본, 중국을 시작으로 동남아까지 진출해 차례로 계약을 성사시켰다. 계 대표는 “현지화를 하는 과정이 녹록지 않았지만 까다로운 한국 소비자를 만족시킨 저력과 기술이 뒷받침됐기에 대륙별, 나라별로 다른 입맛이나 수요에도 잘 부응할 수 있었다”고 말했다.
