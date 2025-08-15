“매장 원상복구 등 큰돈 들여야 하는데… 보상문제 포함 뚜렷한 대책 없어 막막”

폐점 앞둔 홈플러스 가양점 가보니
연휴 전인데도 한산… 점주들 한숨
“수백명 자영업자 생계 기반 사라져”
14일 오전 11시 서울 강서구 홈플러스 가양점. 매장 1층 입구에 들어서자 ‘최대 70% 세일’이라는 큼지막한 안내문이 가장 먼저 눈에 띄었다. 기존에 있던 입점업체들이 빠진 자리를 새로 채우지 않고 특설 할인매장으로 운영 중이었다. 지하 2층에도 ‘신규 입점 준비 중’이라는 안내문이 붙은 칸막이 점포들이 줄지어 있었다. 광복절 연휴를 앞두고 있음에도 식음료 매장과 마트 매장은 비교적 한산했다.
경영난으로 3월부터 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 ‘경영 상황 악화’를 이유로 전국 매장 15곳을 순차적으로 폐점하겠다고 밝힌 가운데 폐점이 예정된 가양점에 입점한 임대 매장 점주들의 얼굴에는 근심이 가득 차 있었다. 폐점이 확정되면 점주 입장에서 가장 큰 부담 중 하나는 ‘원상복구’ 의무다. 매장 철거, 바닥 타일 교체, 전기와 설비 복원 등 계약서에 명시된 사항을 모두 이행해야 한다. 한 카페 사장은 “우리처럼 규모가 작은 매장도 2500만 원가량 드는데 규모가 큰 매장은 2∼3배 더 들 것”이라고 했다.
홈플러스는 68개 임대 점포 가운데 임대료 조정이 이뤄지지 않은 15개 점포를 순차적으로 폐점할 계획이다. 폐점 예정인 점포에는 500여 곳의 임대 매장이 입점해 있다. 홈플러스 같은 대형마트에 입점한 매장은 ‘특수상권’으로 분류돼 상가건물 임대차보호법상 보호 대상이 아니다. 이 때문에 최대 10년간의 계약 갱신요구권이 보장되지 않고, 권리금 회수도 어렵다. 이날 만난 점주들은 인건비와 임차료 부담 속 매출 감소까지 겹쳐 어려움을 호소했다. 한 음식점 사장은 “매출이 작년 대비 30∼40%는 줄었다”며 “폐점 후 보상 문제를 포함해 뚜렷한 대책이 없어서 막막하고 속상하다”고 했다.
홈플러스 점포 폐점이 현실화되면서 입점업체, 납품업체 등의 피해가 우려된다. 유통업계 관계자는 “단순히 마트 하나가 사라지는 것이 아니라 그 주변을 터전 삼았던 수백 명 이상의 자영업자 생계 기반이 사라지는 일”이라고 지적했다.
홈플러스는 입점업체 점주들과 대책 마련을 협의 중이라고 밝혔다. 홈플러스 관계자는 “법적인 절차들에 대해서 공문을 보내는 등 담당 부서에서 협상할 부분을 준비하고 있다”고 설명했다.
