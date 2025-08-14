10주년 맞은 현대차 N, 더현대서울 팝업스토어 운영… 한정판 굿즈 판매

다이캐스트 미니카·아이오닉6 N존 등 운영
한정판 핀뱃지·1:38 미니카 컬렉션 판매
현대백화점과 협업
기존 N 오너에 핀뱃지 등 증정
현대자동차는 오는 20일까지 여의도 더현대서울 지하 2층에서 ‘현대 N 팝업스토어’를 운영한다고 14일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 현대차 고성능 브랜드 ‘N’ 10주년 기념 일환으로 마련됐다. 현대백화점과 협업해 기획했다고 한다. 현대차 고성능 브랜드 N을 적극적으로 알리고 체험형 콘텐츠를 통해 브랜드 경험을 확대한다는 취지다.
팝업스토어에서는 현대차 N 브랜드 관련 다양한 상품을 만나볼 수 있다. 역대 N 차종 미니카와 N 퍼포먼스 파츠를 전시한다. 브랜드 정체성을 확인할 수 있는 N 컨피규레이터존에서는 나만의 N 자동차를 만들어보고 아반떼 N과 아이오닉5 N 시승 및 구매 관련 정보를 알아볼 수 있다. 한정판 제품도 주목할 만하다. 10주년 한정판 컬렉션으로 핀뱃지와 1:38 비율 다이캐스트 쇼케이스(미니카) 컬렉션을 한정 수량 판매한다. 또한 지난달 10일 영국 굿우드페스티벌 오브 스피드에서 글로벌 최초로 공개한 아이오닉6 N 컬렉션 반팔과 후드티셔츠, 파우치백 등 다양한 굿즈를 오프라인으로 정식 판매한다. N 브랜드 제품 20만 원 이상 구매한 고객 3명에게는 추첨을 통해 HMG드라이빙익스피리언스센터 레벨1, 서킷택시, 드리프트택시 프로그램 체험 혜택을 제공한다. 팝업스토어 방문객은 모두 N 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다.
N 브랜드 오너를 위한 선물도 있다. 아이오닉6 N 핀뱃지와 2024 WRC 우승포스터 및 스티커 등을 한정 수량 추가 제공한다.
현대차 관계자는 “이번 팝업스토어를 통해 현대 N 브랜드 가치를 고객들에게 보다 폭넓게 전달하기 위해 팝업스토어 운영을 기획했다”며 “고성능 자동차 문화 확산에 기여하기 위해 고객 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0