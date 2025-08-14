‘어벤져스’ ‘스타워즈’, 이제 세로 스크롤 웹툰으로 본다

美네이버웹툰, 디즈니와 파트너십
‘어벤져스’, ‘스타워즈’, ‘스파이더맨’ 등 전 세계 팬덤을 보유한 작품들이 웹툰으로 재탄생한다.
기존 작품 등 100여편 웹툰 재구성
네이버웹툰 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트는 13일 월트디즈니 컴퍼니와 글로벌 콘텐츠 파트너십을 맺었다고 밝혔다. 이에 따라 디즈니, 마블, 스타워즈, 20세기 스튜디오의 대표 작품들이 세로 스크롤 방식의 웹툰으로 제작된다.
가장 먼저 웹툰화되는 것은 ‘어메이징 스파이더맨’, ‘어벤져스’, ‘스타워즈’, ‘에이리언’, ‘아주 오래된 이야기’ 등 5편이다. 양사는 약 100편에 달하는 시리즈를 네이버웹툰의 글로벌 플랫폼 ‘웹툰(WEBTOON)’의 영어 앱 내 디즈니 전용관을 통해 순차 공개할 예정이다.
웹툰 형식으로 재구성한 작품 외에 디즈니·마블·스타워즈·20세기 스튜디오의 신규 오리지널 웹툰 시리즈도 준비 중이다. 새로운 오리지널 시리즈는 슈퍼 히어로의 활약부터 광활한 우주를 배경으로 한 모험까지 다양한 장르를 아우를 예정으로, 팬들은 친숙한 캐릭터들의 새로운 이야기를 즐길 수 있다.
네이버웹툰 김용수 최고전략책임자(CSO) 겸 글로벌 웹툰 사업 총괄은 “전설적인 유명 작품들을 모바일 세대에 최적화된 웹툰 포맷으로 선보이게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 디즈니와 함께 전 세계 팬들이 사랑하는 이야기를 언제 어디서나 손쉽게 즐길 수 있도록 앞장서겠다”고 밝혔다. 디즈니 소비재 사업 부문 대니얼 핑크 비즈니스 개발 및 신규 사업 총괄 수석부사장(SVP)은 “웹툰에 애정을 가진 글로벌 팬들과 깊이 소통하는 한편, 새로운 방식으로 재해석한 디즈니 스토리텔링을 경험할 미래 팬들을 맞이하게 될 것을 기대한다”고 전했다.
장은지 기자 jej@donga.com
