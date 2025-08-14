이더리움, 44개월만에 4600달러 돌파… 사상 최고가 근접

가상자산 시가총액 2위인 이더리움이 3년 8개월 만에 개당 4600달러를 넘겼다. 이더리움은 사상 최고가(4891달러)에도 근접했다.
글로벌 가상자산거래소 바이낸스에서 13일 오후 3시 이더리움은 개당 4600달러 선에 거래가 됐다. 이는 24시간 전보다 8%가량 오른 가격이다. 이더리움이 개당 4600달러를 넘긴 것은 2021년 12월 이후 처음이다. 이더리움이 역대 최고 가격으로 거래됐던 2021년 11월 4891달러와도 격차를 약 6%로 좁혔다.
이더리움은 미국 의회가 지난달 17일(현지 시간) 스테이블코인 발행과 유통을 체계화한 ‘지니어스 법안’을 통과시킨 뒤 가격이 본격적으로 오르기 시작했다. 이달 11일 미국 증시에 상장된 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)에는 하루에만 10억 달러(약 1조3800억 원)가 유입돼 비트코인 현물 ETF 유입 자금 규모를 앞질렀다.
이더리움 금고(트레저리) 사업을 하고 있는 비트마인은 12일 200억 달러(약 27조5800억 원) 규모의 주식을 발행해 이더리움을 추가 매수하겠다는 계획을 밝히기도 했다. 이더리움 가격 상승에 힘입어 비트마인의 주가는 5일부터 12일까지 6거래일 연속 상승하며 총 87.5% 올랐다.
도널드 트럼프 미국 대통령 일가도 이더리움에 긍정적이다. 트럼프 대통령의 차남 에릭 트럼프는 지난해부터 공개적으로 이더리움 매수를 권했다. 그는 올 3월 이더리움 가격이 2000달러를 밑돌고 있을 때부터 소셜네트워크서비스에 “이더리움을 매수하기 좋은 때”라는 내용의 글을 올리기도 했다.
