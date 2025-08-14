수도권에서 누리는 ‘오션뷰’ 단지

라온건설이 이달 중 인천시 중구 신흥동에서 초고층 주상복합단지 ‘숭의역 라온프라이빗 스카이브’를 선보일 예정이다. 숭의역 라온프라이빗 스카이브는 인천시 중구 신흥동3가 일원에 위치하며 지하 5층∼지상 41층, 4개 동, 아파트 전용 59·84㎡ 총 440가구 중 170가구가 일반분양된다. 오피스텔은 전용 44㎡ 168실 규모로 조성된다.
숭의역 라온프라이빗 스카이브는 수인분당선 숭의역이 도보 약 5분 거리에 자리한 초역세권 입지를 갖췄다. 서울 강남, 수원, 성남 등 수도권 주요 지역을 환승 없이 한 번에 이동할 수 있다. 또 숭의역에서 두 정거장 떨어진 송도역은 인천발 KTX가 2026년 운행될 예정이다. 교육 환경도 눈길을 끈다. 단지 바로 앞에 신광초가 자리하고 있다. 송도중, 신흥중, 광성중·고, 인천중앙여고 등 다양한 학교가 도보권에 있어 안심 통학 환경이 마련돼 있다. 단지 인근에는 이마트, 홈플러스 등 대형 유통시설이 있고 도보 10분 거리에 인하대병원이 있어 양질의 의료 서비스도 누릴 수 있다. 대형 개발 호재로 인한 미래 가치도 기대된다. 단지 옆 인천 내항을 중심으로 추진되는 ‘제물포 르네상스 복합개발사업’이 대표적이다. 단지는 41층 높이로 조성돼 탁 트인 조망권을 확보했다. 특히 인천 내항을 중심으로 수려한 오션 뷰(일부 가구)를 누릴 수 있다. 본보기집은 인천시 남동구 구월동 일원에 마련된다.
