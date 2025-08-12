투바(TUVA), ‘Khadas’ 국내 런칭 1주년 기념 ‘네이버 강세일 프로모션+감사제’

디지털 디바이스 전문 유통기업 투바(TUVA)가 포터블 PC 브랜드 ‘Khadas’의 국내 런칭 1주년을 맞아 네이버 강세일 프로모션과 함께 1주년 감사제를 진행한다고 12일 밝혔다.
Khadas는 미니 PC를 넘어 휴대 가능한 워크스테이션이라는 새로운 카테고리를 제시한 브랜드로, ‘Mind’ 제품군을 비롯해 음향기기와 SBC(Single Board Computer) 분야에서도 주목받고 있다.
대표 제품군인 Mind 시리즈는 모듈형 포터블 워크스테이션으로, 사용자의 작업 환경과 용도에 따라 다양한 방식으로 확장이 가능하다고 회사 측은 전했다. 기본 모델에 더해 입출력 확장을 위한 Mind Dock, 그래픽 작업 및 고성능 게임을 위한 Mind Graphics, 태블릿과 노트북의 하이브리드 형태인 Mind xPlay 모듈 등으로 구성돼 있다.
Mind Dock은 이더넷 포트를 비롯해 스테레오 스피커, 볼륨 노브, 지문 인식 스캐너, HDMI 단자, SD 카드 리더기, 3.5mm 헤드폰 잭 등 풍부한 입출력 단자를 제공해 데스크 환경에 최적화된 모듈이다.
Mind Graphics는 NVIDIA의 RTX 4060 Ti GPU를 탑재, 3D 그래픽 작업과 고사양 게이밍이 가능하며, HDMI, DP 단자, 지향성 마이크, 스피커, USB-A, SD 카드 리더기 등 다양한 포트를 제공한다. Mind 본체 없이도 USB4 및 Thunderbolt 4를 지원하는 외장 GPU(eGPU)로 활용할 수 있다.
오는 10월 출시 예정인 Mind xPlay는 13인치 2.2K 멀티터치 디스플레이와 1080p 전면 카메라, 최대 8시간 영상 재생이 가능한 내장 배터리를 탑재했다. 키보드 연결을 위한 포고핀 단자를 갖춰 노트북처럼 사용할 수도 있으며, 키보드 없이 태블릿 형태로도 활용 가능한 2-in-1 모듈이다.
투바 관계자는 “Mind는 CNC 가공된 알루미늄 유니바디 디자인에 인텔 Core Ultra 칩셋을 탑재해 강력한 성능을 구현했다”며, “바지 주머니나 재킷 안에도 들어갈 정도로 작아 공간 제약 없이 활용 가능하며, 데스크테리어를 중요시하거나 데스크탑 본체 크기에 부담을 느끼는 소비자들에게 최적의 솔루션이 될 것”이라고 강조했다.
Khadas 제품은 미국과 일본 등지에서 인기를 얻고 있으며, 공간 활용성과 실용성을 중시하는 소비자들을 중심으로 모듈형 설계의 확장성이 긍정적인 평가를 받고 있다.
이번 1주년 감사제는 오는 18일부터 시작되며, ‘Mind 2s’ 및 ‘Mind 2 AI Maker Kit’를 포함한 Mind 2 제품군을 대상으로 최대 10% 할인 혜택을 제공한다. Mind Dock 및 Mind Graphics 모듈도 5% 할인이 적용될 예정이다.
한편, 1998년 설립된 투바는 글로벌 브랜드의 국내 A/S 대행으로 성장한 기업으로, 현재 전국 36개 매장에서 Apple 공인 서비스센터를 운영 중이며, 국내 최대 규모의 Apple 공식 A/S 네트워크를 보유하고 있다.
2024년 혁신적인 포터블 PC 브랜드 Khadas의 국내 총판 계약을 시작으로, 2025년에는 빔프로젝터 글로벌 리더 브랜드 JMGO와도 독점 총판 계약을 체결하며 유통 영역을 확장하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
댓글 0