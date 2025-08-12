[단신]카카오페이증권, 공휴일에도 배당금 지급 外

카카오페이증권이 공휴일에도 해외 주식 배당금을 지급하는 서비스를 업계 최초로 시행한다고 11일 밝혔다. 광복절인 이달 15일부터 해당 서비스가 시작된다. 여태까지는 국내 공휴일에 해외 주식 배당금이 나오면 고객 계좌에는 다음 영업일 이후에 반영됐다. 이는 한국예탁결제원의 권리배정 자동 송수신 시스템(CCF)이 공휴일에는 지원되지 않기 때문이다. 하지만 카카오페이증권은 자체 개발한 배당 정보 추출 프로그램을 통해 공휴일 배당금 지급 서비스가 가능해졌다고 설명했다.
■ 삼성생명, 3대 질환 강화한 보험 내놔
삼성생명이 12일 암·뇌혈관·심혈관 등 주요 3대 질환과 순환계 질환 등의 보장을 강화한 종합 건강보험 ‘삼성 더퍼스트 건강보험’을 내놨다. 이 상품은 가족과 함께 가입하면 납입 월보험료를 5% 할인해주는 ‘가족결합할인’ 혜택을 신설했다. 상품 가입 후 고객의 건강이 개선되면 보험료를 낮출 수 있는 ‘무사고 고객 계약전환 제도’도 포함됐다. 상품 가입 후 일정 기간(1∼5년) 건강이 개선되면 계약을 해지하지 않고도 다른 상품으로 전환해 납입 보험료를 낮출 수 있다. 납입 기간은 10, 15, 20, 30년 중 선택할 수 있다.
■ SC제일銀, 달러 정기예금 최고 연 4.2% 특별금리
SC제일은행은 이달 29일까지 미국 달러 정기예금(만기 3·6개월) 가입 고객에게 최고 연 4.2%의 특별금리를 제공하는 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다. 대상은 영업점을 통해 외화정기예금에 가입하는 최초 거래 고객이다. 1만 달러 이상 20만 달러 미만 가입 시 4.0%, 20만 달러 이상 50만 달러 이하 가입 시 4.2%의 금리를 각각 제공한다. 입출금이 자유로운 외화보통예금의 특별금리 이벤트도 동시에 진행된다. 영업점에서 신규 가입과 함께 1만 달러 이상 예치한 고객의 경우 최대 3.5%의 특별금리를 최장 60일간 제공받게 된다.
