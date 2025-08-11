풀리오, 오피스체어 마사지기 ‘리올랙스 멀티 체어’ 론칭

동아일보

풀리오가 오피스체어 마사지기 ‘리올랙스 멀티 체어’를 론칭한다.
프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오에서 오피스체어 마사지기 ‘리올랙스 멀티 체어(Liolax Multi Chair)’를 선보인다. 공식 론칭 전 사전 예약 프로모션도 실시한다.

리올랙스 멀티 체어는 장시간 의자에 앉아 생활하는 현대인의 라이프스타일을 고려해 사무용 의자에 마사지 기능을 더한 것이 특징이다. 등받이 내부에 장착된 히든 3D 안마볼이 등 허리, 어깨, 목을 따라 마사지해 편안한 사용감을 선사한다. 최대 135도까지 리클라이닝이 가능한 등판과 각도 조절이 쉬운 암레스트, 발 받침대는 사용자 체형에 따른 편의성을 높였다. 마사지 기능이 꺼져 있을 때에는 안마볼이 느껴지지 않으며, 머리부터 허리까지 상체 구조에 맞춘 인체공학적 설계를 적용했다.

이외에도 저소음, 무게 중심을 잡아줘 미끄러짐 없이 이동할 수 있도록 돕는 허브리스휠(Hubless Wheel) 바퀴, 통기성과 내구성을 높인 프리미엄 메쉬 소재와 색상(블랙, 그레이) 등 사무 공간에서도 부담 없이 사용할 수 있도록 설계됐다.

리올랙스 멀티 체어 공식 론칭 전 7일 동안 진행되는 사전 예약 프로모션은 오는 18일 오전 11시까지 풀리오 자사몰 단독으로 실시된다. 자세한 내용은 자사몰에서 확인 가능하다.

풀리오 관계자는 “의자에 앉아 업무나 학습에 집중하면서 동시에 휴식을 할 수 있도록 기획한 제품”이라며 “효율적인 업무 환경을 만들어줄 실용적인 솔루션이 되길 기대한다”고 말했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
