아산 탕정지구 ‘동일하이빌 파크레인’ 8월 분양

동일토건은 충남 아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원 A1블록에 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’을 8월 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 33층, 전용면적 84~152㎡, 총 821가구 규모고 738가구가 일반분양 대상이다.
아산 탕정지구 도시개발구역은 약 53만6400㎡ 부지에 4300여 가구의 공동주택과 상업·교육·공공시설, 녹지공간이 조성되는 주거타운이다. 이미 다수의 단지가 공급을 마쳤고 이번 A1블록 공급으로 탕정지구 내 대규모 주거단지 조성이 사실상 마무리된다.
단지 주변에는 삼성디스플레이아산캠퍼스, 아산디스플레이시티, 삼성전자나노시티온양캠퍼스, 탕정일반산업단지 등 산업시설이 위치해 직주근접 여건이 양호하다. 교통은 1호선 탕정역과 KTX·SRT 천안아산역을 비롯해 이순신대로, 당진~청주고속도로 일부 구간이 개통돼 있다. GTX-C 노선 연장 계획이 추진 중이며 개통 시 수도권 접근성이 한층 좋아질 것으로 보고 있다.
교육환경도 갖춰져 있다. 단지 인근에는 갈산초(병설유치원), 탕정중, 갈산중, 탕정4중(2027년 3월 개교 예정), 충남외국어고, 삼성고, 탕정고(2028년 3월 개교 예정) 등이 위치한다. 명문 학원가와 탕정온샘도서관도 인접해 있다.
생활편의시설로는 갤러리아백화점, 이마트 트레이더스, 모다아울렛 등 천안아산역 일대 대형 상업시설과 탕정 중심상권을 이용할 수 있다. 온샘근린공원, 용곡공원, 지산공원, 곡교천 등 녹지와 수변 공간도 가까워 주거환경이 쾌적하다.
설계 측면에서는 남향 위주 배치, 최대 5베이, 거실 2면창, 판상형 맞통풍 구조를 적용했다. 팬트리·드레스룸 등 수납공간을 확보했고 일부 세대에는 테라스와 펜트하우스를 도입했다고 한다.
동일하이빌 브랜드는 ‘지상 주차장 없는 아파트’와 ‘면진 설계 아파트’를 국내 최초로 도입한 사례가 있다. 천안 지역에서는 총 8개 단지 5564가구를 공급하며 대규모 주거벨트를 형성했다.
분양 관계자는 “아산탕정 동일하이빌 파크레인이 들어서는 아산 탕정지구는 어려운 부동산 시장 속에서도 분양 단지들이 단기간 완판 행진을 기록할 정도로 수요자들의 관심도가 높고 주변 굵직한 개발호재가 많아 미래가치에 대한 기대감도 큰 곳이라”라면서 “특히 아산 탕정지구가 미니신도시급 주거타운으로 높은 주거 만족도가 예상되는 가운데 이번 분양이 아산 탕정지구를 완성하는 퍼즐과 같아 수요자들에게는 마지막 입성 기회로 여겨지고 있다”고 말했다.
