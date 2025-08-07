프리미엄 사각 씽크볼 브랜드 ‘아티잔’, 현대百 판교점 팝업스토어 오픈

프리미엄 사각 싱크볼 전문기업 아티잔(대표 천명구)이 현대백화점 판교점에서 단독 팝업스토어를 이달 10일까지 운영한다고 밝혔다.
이번 팝업스토어는 단순한 제품 판매를 넘어, 사각 싱크볼의 디자인·기능성·내구성을 직접 보고 만지며 체험할 수 있도록 기획됐다. 현장 방문객은 주방 인테리어와의 조화를 확인할 수 있는 실물 전시를 비롯해 설치 전후 비교 모듈, 포켓 수납 시연 등 제품의 장점을 입체적으로 경험할 수 있다.
아티잔은 이번 팝업에서 리빙 감성과 실용성을 겸비한 ‘심리스(Seamless)’와 ‘포켓(Pocket)’ 시리즈를 중심으로, 대표 모델인 △DU858 △EDU858 △DP858 △PEDU858 △ESD858을 전시 및 판매한다.
‘심리스’ 시리즈는 배수구와 싱크볼을 일체화한 하이엔드 제품으로, 기존 싱크볼에서 자주 지적되던 접합부 이물질, 곰팡이, 물때 등의 문제를 해결한다. 또 싱크볼과 배수구 사이의 틈새를 없앤 완전 일체형 설계로 위생성과 유지관리성이 탁월하며, 모던한 주방 연출에도 적합하다. 고강도 스테인리스와 정밀 금형 공정을 통해 산업적 완성도와 감성적 디자인을 모두 충족시키는 제품으로도 평가받는다.
‘포켓’ 시리즈는 내부에 독립적인 수납 공간을 적용해 공간 활용도를 극대화한 제품이다. 포켓 바닥에는 미세한 경사를 설계해 자연스러운 배수를 유도하고, 슬림한 고정봉을 더해 세제 등 주방 거치용품의 미끄럼을 방지하는 사용 편의성까지 고려했다.
아티잔은 품질은 물론 디자인, 위생, 시공 편의성까지 아우르는 고강도 엠보 마감과 스마트 수전 조합을 통해 차별화된 주방 환경을 제안한다. 최근에는 CJ, GS, 롯데홈쇼핑 등 주요 홈쇼핑 채널과의 협업으로 B2C 시장에서 입지를 확대하고 있으며, 리빙센스, 인테리어 디자이너, 건축사무소 등 전문가 채널에서도 필수 브랜드로 주목받고 있다.
천명구 아티잔 대표는 “이번 팝업은 단순 전시가 아니라, 고객이 실제 주방을 업그레이드할 수 있는 실질적 솔루션을 직접 경험하는 자리”라며 “아티잔의 사각 싱크볼이 주방을 넘어 프리미엄 리빙 라이프의 새로운 기준이 될 수 있음을 확인할 수 있을 것”이라고 전했다. 이어 “‘심리스’와 ‘포켓’ 제품은 공간 자체를 리디자인하는 하이엔드 키친 솔루션”이라고 강조했다.
이번 팝업스토어는 이달 10일까지 현대백화점 판교점 8층 보이드 행사장에서 진행되며, 싱크볼과 고급 수전이 함께 구성된 패키지를 최대 20% 할인된 특별가로 만나볼 수 있다. 또 행사 기간 중 제품을 구매한 고객에게는 8만원 상당의 멀티트레이·물막이·커버 세트가 한정 수량(80명)으로 증정되며, 현장 광고 시청 후 방문하거나 카카오톡 채널을 추가한 고객에게는 에코백과 동구밭 설거지바가 각각 선착순으로 제공된다.
