[프리미엄뷰]강력한 건조는 기본, 속까지 깨끗한 BESPOKE 그랑데 건조기 AI

CHECK POINT 1





CHECK POINT 2





CHECK POINT 3





건조기가 젖은 빨래를 건조할 때 발생하는 뜨겁고 습한 공기가 냉기를 발생시키는 열교환기를 만나면 습기가 ‘응축수’로 변한다. 이 과정에서 기류 흐름으로 인해 열교환기에 먼지가 쌓이기 쉽다. 먼지와 수분이 닿게 되면 곰팡이나 세균 등 유해 물질이 발생할 수 있어 주기적으로 열교환기를 관리해 주는 것이 중요하다. BESPOKE 그랑데 건조기 AI는 소비자가 언제든 직접 열어볼 수 있도록 ‘직접 관리형 열교환기’를 적용했다. 필요할 때마다 열교환기 부분을 열어 청결도를 눈으로 확인하고, 전용 브러시나 청소기로 직접 청소할 수 있다. 여기에 ‘올인원 필터’가 1, 2차로 먼지를 잡고, ‘마이크로 안심 필터’가 3차로 먼지를 걸러주는 구조라 먼지가 쌓일 걱정과 청소 횟수를 줄여준다. ‘마이크로 안심 필터’를 사용하면 열교환기를 청소하는 횟수도 건조기 사용 횟수 300회당 1회 정도로 관리가 매우 간편하다.고온다습한 여름 장마철은 빨래에 악취가 남거나 각종 유해 세균이 번식하기 좋은 환경이다. 높은 습도로 실내 공기가 꿉꿉해지는 만큼 건조기를 잘 활용하는 것이 좋다. BESPOKE 그랑데 건조기 AI는 99.9% ‘살균 건조’ 코스로 유해 세균은 물론이고 집먼지진드기와 꽃가루까지 확실하게 제거해 주고, 개와 고양이 알레르기 물질도 99%까지 제거할 수 있어 안심이다. 여름철에는 반려동물의 건강 관리를 위해 빗질과 털 관리가 필수지만, 과한 털 빠짐이 걱정된다. 꿉꿉한 날씨에 반려동물 특유의 냄새가 심해지기도 한다. 털과 냄새 제거 성능에 특화한 ‘펫케어’를 활용하면 반려동물도, 보호자도 쾌적한 여름을 보낼 수 있다. 건조 코스 종료 후에는 ‘오토 오픈도어’가 문을 열어 내부 습도를 낮춰 준다. 습기로 인해 혹시나 생길지 모를 세탁물의 불쾌한 냄새 걱정을 덜 수 있다. BESPOKE 그랑데 AI는 건조의 처음부터 마지막까지 위생적으로, 가족 모두의 건강한 여름을 책임진다.건조기는 젖은 옷감의 수분을 빼앗아 제습하는 원리로 작동하기 때문에 건조기에서 수분이 발생하는 것은 필연적이다. 이 수분이 기기 내부에 남으면 그 자체로 오염이 발생할 우려가 있다. BESPOKE 그랑데 건조기 AI는 응축수를 제품 내부에 남기지 않고 바로 배출하고, ‘열풍 내부 살균’ 기능으로 혹시 남아 있을 수 있는 습기까지 제거한다. 고온의 바람으로 열교환기, 필터를 포함해 건조기 내부 구석구석까지 습기를 없애고, 눈에 보이지 않는 곳까지 99.9% 강력하게 살균해서 안심이다.여름철에는 높은 습도로 곰팡이가 생기는 등 세탁실 관리 고민도 깊어진다. BESPOKE 그랑데 건조기 AI는 외부 온도·습도 센서가 추가된 공간제습키트™가 주변 공간을 최적의 습도로 알아서 맞춰 주는 ‘AI 공간 제습’ 기능이 있어 세탁실을 늘 보송하고 쾌적하게 관리할 수 있다. 건조기가 꺼져 있어도 세탁실이 일정 습도 이상이 되면 ‘AI 공간 제습’을 추천하는 알림 기능까지 탑재했다.우리 몸에 직접 닿는 의류를 관리하는 건조기는 제품 자체의 위생이 무엇보다 중요하다. 좋은 소재의 의류를 좋은 세제로 세탁, 건조해도 제품이 위생적이지 않다면 안심할 수 없다.먼지와 남아 있는 물로 인한 악취와 세균 걱정이 없고, 직접 보고 관리할 수 있어 속까지 깨끗하고 믿을 수 있는 건조기는 BESPOKE 그랑데 건조기 AI뿐이다.※ 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 화면으로 실제와 다를 수 있음. ※ 마이크로 안심필터 사용 시 마이크로 안심필터 청소 주기 25회당 1회 알람. 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회당 1회 알람(미사용 시 100회당 1회 알람). 제품 내 부가기능에서 3차 필터 알림 on 필요(초기 제품 구매 시 off 상태). ※ AI 공간 제습|제습 기능 사용 시, 건조용 열교환기 커버 ↔ 공간제습키트™ 변경 필요. 건조기의 공간제습+ 추천 알림은 ‘AI 맞춤추천’ On 설정 시에만 발생하며, 건조 코스 시작 시의 습도가 80 % 이상으로 감지된 경우 해당 코스 종료 시 공간제습+ 추천 알림. 센싱되는 습도는 제품 위치와 환경에 따라 실제 습도와 차이가 있을 수 있음. ※ 유해 세균 살균|국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 젖은 빨래 6kg 기준 황색포도상구균, 녹농균, 대장균을 99.99 % 살균. 마른 빨래 4kg 기준 황색포도상구균, 녹농균, 대장균을 99.9 % 살균. 세균으로 오염된 면직물(10 cm x 10 cm) 부착 후 살균건조 코스 작동. ※ 집먼지 진드기 박멸|국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 연세대 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 마른빨래 4kg, 젖은 빨래 6kg 기준. 집먼지 진드기로 오염된 면직물(8cm x 8cm) 부착 후 살균건조 코스 작동. 집먼지 진드기(Dermatophagoides Farinae) 100마리 중 100마리 비활성화. ※ 꽃가루 제거|국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 한양대 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 마른빨래 4kg, 젖은 빨래 6kg 기준. 꽃가루로 오염된 면직물(2cm x 5cm) 부착 후 살균건조 코스 작동. 잔디, 자작나무, 돼지풀꽃, 일본 삼나무 꽃가루 95% 이상 제거. ※ 펫케어건조|*털 제거율 96.3% 1) 펫케어 건조 털 제거율 96.3%, 마른 세탁물 1.5kg 부하 기준. 2) 시험 방법: 펫헤어 부착된 면직물(30cm X 30cm) 포함한 세탁물을 펫케어 건조 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek의 검증받은 자사 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. *5종 가스 탈취 99% 1) 펫케어 건조 코스 각 가스별 탈취율 99% 이상, IEC 1.5kg 면 부하 기준. 2) 시험 방법: 규격포(15cm x 15cm)에 하기 5가지 가스 오염 후 펫케어 건조 코스 작동. 3) 가스 종류 : Acetic Acid(쉰내), Iso valeraldehyde(꿉꿉한 냄새), Methyl Mercaptan(김치 냄새), Tri Methyl Amine(생선 비린내), Nonanal(노인취) 4) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. ※ 오토 오픈 도어|일부 모델에 한해 제공, 코스 끝날 때 문열기 기본설정은 세탁기 ‘5분 후 열기’, 건조기 ‘사용’. 해당 기능은 부가기능에서 설정할 수 있음(패널 우측 하단의 부가기능〉자동문열림). 세탁기: 코스 끝날 때 문열기(바로 열기/5분 후 열기/사용 안 함, 제품 및 모바일에서 설정), 즉시 문 열기(모바일에서만 설정) 건조기: 코스 끝날 때 및 전원 켤 때 문 열기(사용/사용 안 함, 제품 및 모바일에서 설정), 즉시 문 열기(모바일에서만 설정). ‘즉시 문 열기’ 기능을 사용하기 위해서는 제품을 SmartThings에 등록 후 스마트컨트롤 기능이 활성화 되어있어야 함. SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있음. ※ 열풍 내부 살균|건조기 내부 황색포도상구균, 대장균을 99.9 % 살균. 세균으로 오염된 면직물(3 cm x 3 cm)을 상기 이미지 상 표시된 9곳에 부착 후 열풍내부살균 코스 작동. 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. ※ AI 공간 제습|제습 기능 사용 시, 건조용 열교환기 커버 ↔ 공간제습키트™ 변경 필요. 건조기의 공간제습+ 추천 알림은 ’AI 맞춤추천’ On 설정 시에만 발생하며, 건조 코스 시작 시의 습도가 80 % 이상으로 감지된 경우 해당 코스 종료 시 공간제습+ 추천 알림. 센싱되는 습도는 제품 위치와 환경에 따라 실제 습도와 차이가 있을 수 있음.