코카콜라, 새 글로벌 슬로건 ‘리얼 매직’…‘허그’ 로고도 공개

코카콜라가 5년 만에 글로벌 슬로건을 변경하며 새 메시지를 전한다.코카콜라는 30일 새로운 브랜드 철학과 글로벌 슬로건인 ‘리얼 매직(Real Magic)’과 ‘허그(Hug)’ 로고를 공개했다. 2016년 ‘이 맛, 이 느낌 (Taste the feeling)’ 이후 5년 만이다.새 슬로건 ‘리얼 매직’은 이전과 달라진 요즘 시대상을 반영해 우리가 일상 속 함께하는 마법과 같은 순간에 집중하고 있다. 진짜 나의 모습으로 무언가를 즐기는 순간은 물론, 우리가 함께 살아가며 하나가 되는 순간까지 일상 속에 존재하지만 쉽게 지나치기 쉬운 마법 같은 경험을 담아낸 것이다.특히 코카콜라는 ‘함께라는 마법’이라는 캠페인 부제와 함께 우리가 함께할 일상이 마법같이 특별하고 짜릿해 질 수 있다고 전하고 있다.슬로건과 함께 새로운 ‘허그’ 로고도 공개했다. 허그 로고는 코카콜라 병을 둘러싸고 있는 로고에 영감을 받아 탄생했다. 무언가를 감싸는 입체적인 형태로, 사람들의 다양한 삶을 연결하고 우리가 매일 마주하는 마법 같은 순간을 허그 한다는 의미를 담고 있다.이와 함께 코카콜라의 모든 제품도 새 옷으로 갈아입는다. 심플하고 각 제품의 아이덴티티를 강조한 전면적인 패키지 변경을 통해 새로운 모습으로 소비자와 만날 예정이다.코카콜라사 관계자는 “소비자들이 ‘함께라는 마법’을 더욱 즐겁고 짜릿하게 경험하실 수 있도록 새로운 슬로건과 로고를 바탕으로 캠페인 TVC 등 다양한 마케팅 활동을 전개해 나갈 예정이다”라고 말했다.한편, 코카콜라는 1886년 ‘마시자, 코카-콜라!(Drink Coca-Cola)’를 시작으로 시대와 트렌드에 맞춘 슬로건의 글로벌 캠페인을 선이고 있다. 세계 공통 슬로건은 1982년 ‘코카-콜라 그것 뿐!(Coke is it!)’부터다. 가수 이선희가 광고 노래를 불러 유명하다.이후 1993년 ‘언제나 코카-콜라(Always Coca-Cola)’, 2000년 ‘코카-콜라 즐겨요(Coca-Cola enjoy)’, 2006년 ‘코카-콜라처럼 상쾌하게(Coke side of life)’, 2009년 ‘행복을 여세요’(Open Happiness) 등 슬로건이 있었다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com