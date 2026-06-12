김선태 후임 지호 주무관 “못생겼단 말보다 ‘노잼’ 댓글이 더 상처”

수백만 조회수를 기록 중인 충북 충주시 유튜브 채널 운영자 최지호 주무관이 고충을 털어놓았다. 이 채널은 ‘충주맨’으로 이름을 알린 김선태 전 주무관이 퇴직 전까지 이끌며 인기를 얻은 바 있다.
12일 유튜브 채널 ‘워크맨’에는 가수 이준과 딘딘이 충주시청 뉴미디어팀을 방문해 하루 동안 공무원 업무를 체험하는 영상이 올라왔다.
뉴미디어팀에서 일하는 최 주무관은 “소셜네트워크서비스(SNS) 관리를 하고 있다”며 “유튜브 출연, 촬영, 편집, 기획 다 혼자서 하고 있다”고 설명했다.
그는 충주시 유튜브 채널의 수익 창출을 하지 않는 이유에 대해 “수익이 창출되면 외부에서 민원이 많이 들어올 수 있다”며 “(시 예산으로 쓰는 것도) 고려를 했는데 신고해야 할 게 많더라”고 밝혔다. 이준은 “(조회수) 몇백만이 나오는데 (수익이) 없는 거냐”며 놀라워했다.
최 주무관은 김 전 주무관이 퇴사한 뒤 어땠는지 묻는 말엔 “스트레스 때문에 몸살이 걸려서 온몸이 아팠다”고 했다.
영상에서는 악성민원 대응 훈련 촬영을 위해 시나리오 회의, 연기, 편집을 하는 과정이 그려졌다. 최 주무관은 민원인 연기를 위해 얼굴에 펜으로 수염을 그리기도 했다. 촬영이 길어져 오후 2시 이후 점심을 먹게 되자 최 주무관은 “가끔 거르기도 한다”고 말했다.
그는 유튜브에서 악성 댓글과 외모 평가에 시달린다고도 밝혔다. 최 주무관은 “그런데 못생겼다는 말보다 ‘노잼’(재미 없음)이라는 평가가 더 상처가 된다”고 했다.
이준과 딘딘은 업무 체험을 마친 뒤 급여로 각각 11만8500원을 받았다. 워크맨 측은 “9급 공무원 1호봉 기준 세전 월급은 213만3000원으로, 일한 일수 18일로 나눠서 일당을 지급했다”고 설명했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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