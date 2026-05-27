레오 14세 교황, 대구대교구 부교구장에 김종강 주교 임명

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김종강 시몬 주교
김종강 시몬 주교
레오 14세 교황이 천주교 대구대교구 부교구장(대주교)에 김종강 시몬 주교(현 청주교구장)를 임명했다고 주한 교황대사관이 26일 발표했다.

1965년 충북 청주에서 태어난 김 대주교는 대구가톨릭대를 졸업하고 1996년 청주교구에서 사제품을 받았다. 이후 로마 교황청립 성바오로 국제선교신학원 부원장, 청주교구 청소년사목국장, 대전가톨릭대학교 교수 등을 역임했으며, 2022년 3월 청주 교구장으로 임명됐다. 부교구장 주교는 교구장좌 계승권을 가진다.

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이진구 기자 sys1201@donga.com
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