[책의 향기]“인간도 데이터” AI 도시의 불편한 미래

건축과 교통수단이 발전하면서 현대적인 도시가 건설됐다. 무섭게 성장하는 인공지능(AI) 기술은 이전과는 차원이 다른 또 다른 변화를 일으킬 게 틀림없다. 도로 사정을 파악해 효율적인 길로 운전하는 자율주행 자동차, 자동으로 온도와 습도를 조절하는 건물. 도시는 더 편하고 최적화돼 갈 것이다. 하지만 그렇다고 마냥 장밋빛 미래만이 펼쳐질까.
첨단 기술의 최전선인 미국 실리콘밸리에서 건축가로 활동하는 저자가 AI가 바꿀 도시와 그 속에서의 삶에 대해 건축가의 관점에서 사유한 책이다. AI가 도시 설계부터 운영까지 적용된다는 건 도시 자체가 지능을 가지게 되는 것과 마찬가지다. ‘스마트 시티’에선 사람들이 의식하든 못하든 지속적으로 도시에 정보를 제공하게 된다. 저자는 감각을 경험할 수 없는 AI가 인간을 데이터로만 수집하는 것에 우려를 표한다. 삶의 환경은 쾌적해질지 모르지만 데이터화될 수 없는 인간적인 경험은 손상될 수 있다.
기술 발전으로 생길 수 있는 문제도 구체적으로 지적한다. 기술은 모든 이에게 똑같이 수혜를 주지 않는다. 맞춤형 서비스를 제공하는 AI는 누구의 편의를 우선시해야 하는지 순위를 매긴다. 전체적인 효용은 높아질 수 있겠으나, AI가 결정한 우선순위에 따라 배제되는 시민이 발생할 수 있다. 또한 첨단 도시일수록 중심부가 부유해지면서 젠트리피케이션이 발생할 우려도 있다. 막대한 전기와 냉각수를 사용하는 데이터센터는 도시 외곽에 건설될 확률이 높은데, 이는 변두리로 밀려난 시민들의 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있다.
책에서 지속적으로 강조하는 점은 무엇을 AI에게 맡기고 무엇을 인간만의 것으로 남겨둘지 고민해야 한다는 것이다. AI는 결과물을 산출하는 데는 뛰어나다. 그럼에도 저자는 AI는 어디까지나 도구로써 활용돼야 하며, 인간이 방향타를 잡아 창의적 활동을 주도해야 한다고 말한다. 이 때문에 AI 사용에 선을 두는 게 무척 중요하다. 도시 설계·운영에 있어선 역사적 맥락을 고려해 남겨야 할 공간을 인간이 결정해야 한다. 저자는 건축가들 역시 AI를 활용하되 대체할 수 없는 자신만의 관점을 가지려는 태도가 필요하다고 강조한다.
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