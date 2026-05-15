트립투재팬, 한국인 자유여행객 맞춤형 ‘AI 여행 플래너’ 출시

많은 한국인 여행객에게 일본은 더 이상 단순히 “어디로 갈까?”를 고민하는 여행지가 아니다. 이미 잘 알고 있고, 자주 방문하며, 갈 때마다 새로운 경험을 원하는 여행 수요가 확대되고 있기 때문이다.
일본 여행 전문 온라인 플랫폼 ‘트립투재팬(Trip To Japan)’은 개인의 관심사, 여행 속도, 예산, 계절, 여행 스타일 등을 반영해 일본 여행 일정을 설계할 수 있는 ‘AI 여행 플래너(Trip Planner)’를 홈페이지를 통해 출시했다고 15일 밝혔다.
일본 여행이 재방문 중심으로 변화하면서 여행 계획 방식에도 변화가 나타나고 있다. 여행객들은 “우리의 관심사에 맞는 소도시는 어디일까?”, “각 지역에서 며칠을 머무는 것이 좋을까?”, “일정이 너무 촉박하지는 않은가?”와 같은 보다 구체적인 질문을 바탕으로 여행 일정을 구성하는 경향을 보이고 있다.
트립투재팬의 ‘AI 여행 플래너’는 이러한 수요를 반영해 목적지 선택부터 일정 구성, 예약까지 하나의 플랫폼 안에서 이용할 수 있도록 설계됐다. 내장된 AI 여행 비서는 사용자의 여행 목적과 이동 동선 등을 기반으로 일정 구성을 지원하며, 경로 비교와 세부 일정 조정 기능도 제공한다.
예를 들어 사용자가 “온천과 조용한 마을을 중심으로 한 며칠 간의 홋카이도 일정”이나 “교토와 인근 소도시를 결합한 가족 맞춤형 여행” 등 원하는 여행 형태를 입력하면, AI 비서가 이를 분석해 이동 동선을 고려한 일정표를 제안하는 방식이다.
트립투재팬의 볼리 토로센(Bolli Thoroddsen) CEO는 “오늘날 일본 여행의 가장 큰 난관은 정보 부족이 아니라 선택지가 지나치게 많다는 점”이라며 “한국인 여행객들은 일본 여행 경험이 축적된 만큼 자신의 관심사와 예산, 일정, 계절 등에 맞춘 여행을 원하는 경향이 강해지고 있다”고 말했다. 이어 “AI 여행 플래너는 이러한 요소를 반영해 실제 예약 가능한 일정 구성을 지원한다”고 설명했다.
이 서비스는 호텔, 교통편, 티켓, 철도 패스, 현지 체험 등을 여러 채널에서 각각 검색해야 하는 번거로움을 줄이고자 하는 자유여행객과 재방문객을 고려해 기획됐다.
트립투재팬은 여행 계획 수립과 예약 기능을 연계한 서비스를 제공한다. 플랫폼에서는 현지 투어 및 액티비티, 명소 입장권과 교통 패스, 호텔 및 숙박 예약, 이동 서비스, 복합 여행 패키지 등 일본 내 여행 관련 서비스를 함께 이용할 수 있다.
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