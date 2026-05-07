사과하자마자 유튜브 업로드…안성재에 비판 ‘폭주’

안성재 셰프가 자신이 운영하는 미쉐린 2스타 레스토랑 ‘모수 서울’에서 와인 바꿔치기 의혹이 불거진 지 보름 만에 직접 사과한 가운데, 사과 직후 유튜브 채널에 새 영상을 올리며 재차 누리꾼의 비판을 샀다.
6일 안성재의 유튜브 채널에는 ‘출출한 밤에 추천하는 야식 메뉴 4가지ㅣ안성재거덩요’라는 제목의 영상이 게재됐다.
제작진은 설명란에 “금일 예정됐던 콘텐츠는 야식 메뉴 하이라이트로 대체하게 됐다. 시청을 기다려 주신 구독자 여러분의 너른 양해 부탁드린다”고 밝혔다.
이어 “오늘은 업그레이드 메뉴로 선보였던 갓김치 어묵 국수, 분모자 떡볶이, 감바스&마라 시금치 볶음, 초간단 차돌박이 볶음 레시피들을 모아 봤다. 출출한 밤에 여러분의 취향을 담아 새로운 레시피로 만들어봐도 좋을 것 같다”고 했다.
그러면서 “그럼, 오늘도 재미있게 시청해 주세요. 다음 주에 또 뵙겠다. 매주 수요일 오후 6시45분, 이븐하게 만나요”고 했다.
이에 누리꾼들은 댓글을 통해 비판을 쏟아냈다. 누리꾼들은 “멘탈은 3스타네”, “지금 이거 올라 올 타이밍인가. 음식 간 보는 것처럼, 눈치도 좀 봐야하지 않나”, “제일 좋은 방법은 그날 cctv를 공개하는 것”, “하필 이때 이런 걸 올려야 되나요” 등의 부정적인 반응을 보였다.
안성재는 같은 날 영상을 올리기 전 소셜미디어에 입장문을 올리고 “최근 저의 업장인 모수에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다”고 말했다.
이어 “해당 소믈리에에 대해서는 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 했고, 앞으로 고객님의 와인을 담당하는 소믈리에 포지션에서 배제하는 조치를 취했다”고 했다.
앞서 한 누리꾼 A는 지난달 21일 온라인 커뮤니티에 ‘모수에서 빈티지 바꿔치기 당했습니다’라는 글을 올렸다. 작성자는 지난달 18일 모수에 방문해 와인 ‘샤또 레오빌 바르통’ 2000년 빈티지를 페어링 와인으로 서빙받았어야 했지만, 담당 소믈리에가 병 가격이 10만원가량 저렴한 2005년 빈티지를 서빙했으며 문제 제기 이후에도 제대로된 사과가 이뤄지지 않았다고 주장했다.
이후 모수 서울에서 공식 입장문을 냈지만 사과의 진정성을 두고 소비자 반발이 확산했다. 특히 와인이 실제로 잘못 제공된 것인지, 단순 실수인지, 고의 여부에 대한 설명이 없고 재발 방지 대책 역시 제시되지 않았다는 점 등에 대해 비판받았다.
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