문체부, ‘세계 책과 저작권의 날’ 맞아 저작권 보호 캠페인 전개

문화체육관광부와 한국저작권위원회, 한국저작권보호원은 ‘세계 책과 저작권의 날(4월 23일)’을 맞아 이달 17일부터 30일까지 저작권 보호 캠페인을 추진한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 책과 저작권의 가치를 환기하고, 창작자의 권리를 존중하는 문화를 일상에 확산하기 위해 마련됐다.
‘세계 책과 저작권의 날’은 1995년 유네스코가 제정한 기념일이다. 최근 콘텐츠 소비가 디지털 환경 중심으로 빠르게 전환되면서 저작권 보호에 대한 사회적 관심도 높아지고 있다. 문체부는 창작자와 이용자가 함께 참여하는 프로그램을 통해 저작권 인식을 높인다는 계획이다.
캠페인 기간에는 온오프라인을 아우르는 다양한 행사가 진행된다. 4월 23일에는 작가와 전문가가 참여하는 ‘저작권 토크콘서트’가 열린다. 김겨울 작가는 교보문고 광화문점에서 독자와 만나고, 김성우 박사는 경남 진주시에 있는 저작권박물관에서 인공지능과 저작권을 주제로 강연을 진행한다.
이와 함께 5월 개최 예정인 저작권 인식 제고 공모전에 앞서 사전홍보도 진행된다. 시와 산문 부문에서 작품을 접수해 총 50편을 선정하고, 국무총리상과 문체부 장관상 등을 포함한 시상이 이뤄질 예정이다.
민간과 지역사회도 캠페인에 참여한다. 전국 서점에서는 저작권 존중 메시지를 담은 책갈피를 배포하고, 카카오는 콘텐츠 플랫폼을 통해 독서 프로그램을 운영한다. 국립중앙도서관에서는 방문객을 대상으로 체험형 이벤트를 진행한다.
온라인에서는 저작권 관련 참여형 이벤트가 이어진다. 퀴즈와 댓글 참여 등 다양한 프로그램을 통해 이용자의 관심과 참여를 유도할 계획이다.
문체부 김재현 문화미디어산업 실장은 “이번 캠페인은 책을 사랑하는 마음과 저작권을 존중하는 문화를 일상에 확산하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “많은 국민이 저작권의 가치를 되새기고 실천하는 데 함께해 주기를 기대한다.”라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0