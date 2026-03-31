BTS ‘스윔’, 美빌보드 ‘핫100’ 1위…통산 7번째 정상

방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 타이틀곡으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 일곱 번째 정상에 올랐다.
빌보드는 30일(현지 시간) 차트 예고 기사에서 BTS의 5집 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 엘라 랭글리의 ‘추진 텍사스(Choosin‘ Texas)’와 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드(Man I Need)’ 등을 제치고 이번 주 ‘핫 100’ 1위에 올랐다고 전했다. 핫100은 미국 내 스트리밍, 라디오 방송, 음원 판매 데이터를 종합해 집계된다. ‘스윔’은 주간 집계에서 스트리밍 1530만 회와 라디오 에어플레이 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 15만4000장을 기록했다.
방탄소년단이 이 차트에서 1위를 기록한 것은 일곱 번째다. BTS는 2020년 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 K팝 가수 최초로 ‘핫 100’ 1위에 오른 이후 ‘라이브 고스 온(Life Goes On)’, ‘버터(Butter)’ 등의 핫100 1위 곡 여섯 곡을 배출했다. 빌보드는 “1958년 차트 집계 시작 후 비틀스(20곡), 슈프링스(12곡), 비 지스(9회), 롤링 스톤스(8회)에 이어 BTS가 다섯 번째로 1위 기록을 가장 많이 보유한 그룹”이라고 설명했다.
빌보드에 따르면 ‘스윔’은 핫100 역사상 1190번째 1위 곡이자, 발매와 동시에 1위로 진입한 89번째 곡이다. 이 노래는 이번 주 스트리밍 송 차트 2위, 라디오 송 차트 18위, 디지털 송 세일즈 차트 18위로 진입했다. 또 빌보드는 “‘스윔’은 이 단어가 제목에 포함된 곡 가운데 처음으로 핫100 1위에 오른 곡”이라고 밝혔다.
‘스윔’은 삶에 대한 의지를 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄치는 것에 빗댄 노래다. RM이 작사 전반을 맡아 ‘지금의 방탄소년단’의 가장 진솔한 이야기를 녹였다는 설명이다. BTS는 소속사 빅히트뮤직을 통해 “3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 빌보드 1위라는 큰 영광을 얻게 됐다”며 “이 노래가 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 됐길 바란다”고 했다. 또 “오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고, 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답하겠다”고 덧붙였다.
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