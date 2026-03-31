사유리 “개그맨과 사귄 적 있어…유민상은 아냐, 누군지는 김경욱만 알아”

방송인 사유리가 과거 개그맨과 교제했던 사실을 깜짝 고백해 화제가 되고 있다. 교제 상대가 유민상은 아니라고 선을 그은 가운데, 상대의 정체는 동료 개그맨 김경욱만 알고 있는 것으로 알려져 궁금증을 자아내고 있다.
사유리는 30일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 개그맨 김경욱과 함께 출연해 과거 연애 비하인드를 공개했다.
이날 사유리는 개그맨을 이상형으로 꼽게 된 계기로 팽현숙의 조언을 언급했다. 사유리는 “최양락 씨 아내 팽현숙 언니가 10년 전에 ‘사유리야 개그맨이랑 결혼해’ 했었다”며 “개그맨이랑 결혼해야 해. 남자가 최고야”라고 팽현숙이 자신을 설득했던 일화를 전했다.
그러면서 “자기는 너무 행복했다고 하더라. 그래서 내가 개그맨이 진짜 좋은 남편이라고 생각했다”고 덧붙였다. 이에 김경욱은 사유리에게 “그래서 개그맨이랑 만났던 거지?”라고 물었으며, 사유리는 과거 실제 교제 사실을 솔직하게 인정했다.
예상치 못한 고백에 MC 신동엽은 상대의 정체를 궁금해하며 유민상이 아니냐는 질문을 던졌다. 사유리는 “유민상 아니다, 있다, 아무튼”이라고 답하며 유민상과의 열애설에는 즉각 선을 그으면서도 상대가 누구인지는 구체적으로 밝히지 않았다.
신동엽은 이어 이 사실을 아는 지인이 더 있는지 물었고, 사유리는 김경욱 한 명뿐이라며 고개를 끄덕였다. 교제 상대의 정체를 아는 이가 김경욱뿐인 것으로 알려지면서 해당 개그맨에 대한 대중의 관심이 쏠리고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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